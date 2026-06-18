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हिंदी न्यूज़बिजनेसHormuz: LPG सिलेंडर पर बड़ी खुशखबरी, होर्मुज से भारत रवाना हुए 40 टैंकर, आ रहा रसोई गैस वाला जहाज

Hormuz: LPG सिलेंडर पर बड़ी खुशखबरी, होर्मुज से भारत रवाना हुए 40 टैंकर, आ रहा रसोई गैस वाला जहाज

Hormuz LPG News: ईरान-यूएस के बीच चले युद्ध की वजह से देश में तेल- गैस की दिक्कतें हुईं. हालांकि अब दोनों देशों के बीच शांति वार्ता हो चुकी है, जिसके बाद गैस से भरे जहाज भी होर्मुज से रवाना हो गए हैं.

Reported By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 18 Jun 2026 05:08 PM (IST)
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LPG News: फरवरी से ईरान और यूएस के बीच युद्ध चल रहा था, जिसका असर भारत समेत तमाम देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा था. खासतौर से बात करें भारत की तो यहां तेल और गैस की किल्लतें लोगों को झेलना पड़ीं. लेकिन अब जब दोनों देशों के बीच सबकुछ ठीक हो रहा है, तो ऐसे में भारत के लिए भी खुशखबरी है. वो खुशखबरी ये है कि अब स्ट्रेट ऑफ हर्मुज खुल चुका है और वहां से लगातार तेल और गैस से भरे टैंकर आना शुरू हो गए हैं.

LPG के टैंकर हुए रवाना
दरअसल ईरान और यूएस की शांति वार्ता के साथ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज भी खुल गया है. इसके खुलते ही भारत की ओर 40 जहाज रवाना हुए हैं. जिसमें लिक्विफफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) भारत आ रही है. इन जहाजों के भारत आने से भारत के करोड़ों घरों में आ रही गैस की समस्या का समाधान हो जाएगा.

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क्या बोले अधिकारी
टेलीग्राफ इंडिया के साथ बातचीत में Kpler के सीनियर एनर्जी एनालिस्ट सुमित रितोलिया ने बताया कि, 'LPG पर सबसे बुरा असर पड़ा है और (भारत का) इम्पोर्ट युद्ध से पहले के लेवल के मुकाबले लगभग 51% तक गिर गया है. जिसकी वजह से इसके स्टॉक को दोबारा भरने का दबाव बन गया है.'

उन्होंने ये भी बताया कि, 'ट्रेड फ्लो के तुरंत सामान्य होने की उम्मद थोड़ी कम है, बल्कि ये कुछ चरणों में सामान्य होगा. ऐसा इसलिए क्योंकि क्योंकि अलग-अलग तरह के फ्यूल पर अलग-अलग असर पड़ा था.'

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बता दें कि बीतें दिनों ईरान- यूएस युद्ध की वजह से भारत में पिछले महीने पेट्रोल- डीजल के दामों में भारी इजाफा हुआ था. तो वहीं घरेलू एलपीजी और कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई थी. जिसका असर सीधेतौर पर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा था. हालामकि अब जैसे ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुल गया है तो उम्मीद है कि जल्दी ही पेट्रोल- डीजल और गैस की कीमतें एक बार फिर से घट सकती हैं. इससे आम आदमी के जेब पर पड़ने वाली महंगाई की मार भी कम होगी.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 18 Jun 2026 05:08 PM (IST)
Tags :
Strait Of Hormuz Iran Us Peace LPG News
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