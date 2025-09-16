हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
शेयर बाजार में डबल धमाके की तैयारी में मुकेश अंबानी, जियो के बाद अब कतार में एक और कंपनी का IPO!

शेयर बाजार में डबल धमाके की तैयारी में मुकेश अंबानी, जियो के बाद अब कतार में एक और कंपनी का IPO!

Reliance Retail IPO: रिलायंस इंडस्ट्रीज की टेलीकॉम सेक्टर की यूनिट रिलायंस जियो अगले साल अपना आईपीओ लॉन्च करेगी. साथ ही, वह रिलायंस रिटेल को अलग से शेयर बाजार में लिस्ट करने की भी तैयारी कर रहे हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 22 Sep 2025 11:46 AM (IST)

Reliance Retail IPO: मुकेश अंबानी ने घोषणा की है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की टेलीकॉम सेक्टर की यूनिट रिलायंस जियो अगले साल अपना आईपीओ लॉन्च करेगी. साथ ही, वह रिलायंस रिटेल को अलग से शेयर बाजार में लिस्ट करने की भी तैयारी कर रहे हैं.

thehindubusinessline.com को दी गई एक रिपोर्ट के मुताबिक, रिलायंस ने अपने खुदरा कारोबार को रीकंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया है. एजीएम में फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (FMCG) कारोबार और रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को डीमर्ज किया गया, जो अब रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी कंपनी बन जाएगी. इसके अलावा, कंपनी अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए कम प्रदर्शन करने वाले रिटेल स्टोर्स भी बंद कर रही है. इसका मकसद रिलायंस रिटेल के वित्तीय प्रदर्शन को मजबूत करना है ताकि लिस्टिंग होने पर इसका वैल्यूएशन बढ़ सके. 

2027 तक लिस्टिंग की है उम्मीद

हालांकि अभी यह शुरुआती चरण में है, लेकिन रिटेल यूनिट के रिलायंस जियो की लिस्टिंग के एक साल बाद 2027 में सार्वजनिक होने की संभावना है. यह आईपीओ सिंगापुर की जीआईसी, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, केकेआर, टीपीजी, सिल्वर लेक और अन्य जैसे प्रमुख निवेशकों को बाहर निकलने के अवसर भी प्रदान करेगा. बताया जा रहा है कि लिस्टिंग होने पर इसका वैल्यूएशन 200 अरब डॉलर तक हो सकता है. इसी के साथ, यह देश के कॉपार्रेट इतिहास की सबसे बड़ी लिस्टिंग होगी. 

कंपनी का कैसा रहा परफॉर्मेंस? 

रिलायंस कंज्यूमर को अलग करने के बाद रिलायंस रिटेल, रिलायंस स्मार्ट, फ्रेशपिक, रिलायंस डिजिटल, जियोमार्ट, रिलायंस ट्रेंड्स, 7-इलेवन, रिलायंस ज्वेल्स जैसे फॉर्मेट का संचालन जारी रखेगा. सभी नियामक स्वीकृतियां मिलने के बाद रिलायंस कंज्यूमर का डीमर्जर इस महीने के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है. वित्त वर्ष 2025 में रिलायंस रिटेल  38.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रेवेन्यू पर 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऑपरेश्नल रेवेन्यू हासिल करने में कामयाब रहा. कंपनी का EBITDA मार्जिन 8.6  परसेंट रहा और जून तिमाही में थोड़ा सुधरकर 8.7 परसेंट हो गया. 

क्या है आईफोन 17 और मल्टीबैगर स्टॉक के बीच कनेक्शन? मल्टीबैगर स्टॉक में दिखी गजब की रैली 

Published at : 16 Sep 2025 07:17 PM (IST)
