IPO का मेगा वीक अगला हफ्ता, 11 कंपनियों के इश्यू खुलेंगे; लिस्ट में मोस्ट अवेटेड Meesho भी

Upcoming IPOs: देश के प्राइमरी मार्केट में अलगे हफ्ते काफी हलचल देखने को मिलेगी क्योंकि कई बड़ी कंपनियों के आईपीओ लॉन्च होंगे. ऐसे में आईपीओ के जरिए निवेश करने वाले निवेशकों को शेयर बाजार में अगले हफ्ते कई मौके मिलेंगे. इस दौरान कई बड़ी और छोटी कंपनियां अपना किस्मत आजमाएंगी. तीन मेनबोर्ड पब्लिक इश्यू और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (SME) ऑफरिंग की एक लंबी लिस्ट है. आइए इस पर एक नजर डालते हैं:-

मेनबोर्ड सेगमेंट

अगले हफ्ते तीन बड़ी कंपनियां- मीशो (Meesho), एक्वस ( Aequs) और विद्या वायर्स (Vidya Wires) फोकस में रहेंगी क्योंकि बुधवार, 3 दिसंबर को इनका आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने वाला है. इसके लिए शुक्रवार, 5 दिसंबर तक बोली लगाई जा सकेगी, जिससे पूरे हफ्ते ट्रेडिंग का माहौल बना रहेगा.

Meesho IPO

ग्लोबल इन्वेस्टर्स के सपोर्ट वाला मीशो (Meesho IPO) अगले हफ्ते सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा. कंपनी का मकसद नए शेयर और ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए 5,421.2 करोड़ रुपये जुटाना है, जिसमें मौजूदा शेयरहोल्डर अपनी हिस्सेदारी का कुछ हिस्सा बेचेंगे. इसका प्राइस बैंड 105-111 रुपये प्रति शेयर के बीच तय किया गया है. 8 दिसंबर को होने वाले शेयर अलॉटमेंट प्रोसेस के बाद मीशो के शेयर 10 दिसंबर को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने की उम्मीद है.

Aequs IPO

एक्वस भी 3 दिसंबर को अपना पब्लिक ऑफर लेकर आ रही है. यह एक डायवर्सिफाइड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, जो फ्रेश इश्यू और OFS के मिक्स से 921.81 करोड़ रुपये जुटाने का प्लान बना रही है. एक्वस ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 118-124 रुपये प्रति शेयर के बीच तय किया है. कंपनी को उम्मीद है कि 8 दिसंबर को अलॉटमेंट फाइनल हो जाएगा और इसका मार्केट डेब्यू 10 दिसंबर को होगा.

Vidya Wires

वाइंडिंग और कंडक्टिविटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी Vidya Wires अपना 300 करोड़ रुपये का IPO 3 दिसंबर को खोलेगी. इसने 48-52 रुपये प्रति शेयर का प्राइस रेंज तय किया है, जिसका अलॉटमेंट 8 दिसंबर को और लिस्टिंग 10 दिसंबर को होने की उम्मीद है. दूसरे इश्यू की तरह विद्या वायर्स नए शेयर्स और OFS के मिक्स के जरिए पैसे जुटा रही है.

SME सेगमेंट में भी हलचल

मेनबोर्ड की तरह SME सेगमेंट भी अगले हफ्ते एक्टिव रहेगा. सोमवार, 1 दिसंबर से कई इश्यू मार्केट में आएंगे. इस दौरान एस्ट्रोन मल्टीग्रेन, इनविक्टा डायग्नोस्टिक, स्पेब एडहेसिव, क्लियर सिक्योर्ड सर्विस और रैवेलकेयर के आईपीओ खुलेंगे. मंगलवार, 2 दिसंबर को हेलोजी हॉलिडेज और नियोकेम बायो सॉल्यूशंस का आईपीओ लॉन्च होगा. इसके बाद 4 दिसंबर को लग्जरी टाइम का इश्यू सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा.

इन कंपनियों की होगी लिस्टिंग

नए IPO के साथ आने वाले हफ्ते कई कंपनियां भी शेयर मार्केट में लिस्ट होंगी. SSMD एग्रोटेक इंडिया की 2 दिसंबर, मदर न्यूट्री फूड्स और केके सिल्क मिल्स की 3 दिसंबर को लिस्टिंग होगी. जबकि एक्साटो टेक्नोलॉजीज, लॉजिकियल सॉल्यूशंस और पर्पल वेव इंफोकॉम के शेयर 5 दिसंबर को लिस्ट होंगे. ये सभी कंपनियां BSE SME एक्सचेंज पर लिस्ट होंगी.

