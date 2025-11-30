ग्रे मार्केट में इस कंपनी के शेयरों की धमाकेदार उछाल! लिस्टिंग पर मिल सकता है निवेशकों को बड़ा रिटर्न
भारतीय शेयर बाजार में सोमवार 1 दिसंबर, 2025 से शुरू हो रहे कारोबारी सप्ताह में एक्कस लिमिटेड का आईपीओ लॉन्च होने को तैयार हैं. जानें ग्रे मार्केट में कंपनी कैसा कर रही हैं कारोबार......
Aequs IPO: भारतीय शेयर बाजार में सोमवार 1 दिसंबर, 2025 से शुरू हो रहे कारोबारी सप्ताह में एक्कस लिमिटेड का आईपीओ लॉन्च होने को तैयार हैं. निवेशक 3 दिसंबर से कंपनी शेयरों पर अपना दांव लगा सकते हैं. आईपीओ 5 दिसंबर तक ओपन रहेगा.
ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयरों के व्यवहार की बात करें तो, यह करीब 35 फीसदी प्रीमियम पर कारोबार कर रही हैं. ग्रे मार्केट में कंपनी शेयरों की प्रीमियल उछाल को देखकर निवेशकों को उम्मीद हैं कि, कंपनी लिस्टिंग के वक्त अच्छा फायदा दे सकती हैं. एक्कस लिमिटेड कंपनी ने इस आईपीओ के जरिए 921.81 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनाई हैं.
प्रीमियम पर लिस्ट हो सकती है कंपनी
कंपनी की ओर से शेयर के दाम 124 रुपये तय किए गए है. वहीं , ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 43 रुपये प्रीमियम पर ट्रेड कर रही हैं. मौजूदा ग्रे मार्केट के हिसाब से आंकलन करें तो, एक्कस कंपनी के शेयर करीब 167 रुपये पर शेयर बाजार में लिस्ट हो सकते हैं. जिससे निवेशकों को तगड़ा लाभ मिलने की उम्मीद की जा सकती हैं.
Aequs IPO
एक्वस ने अपने आईपीओ से 921.81 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनाई है. आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 3 से 5 दिसंबर के बीच खुला रहेगा. कंपनी की ओर से प्राइस बैंड 118-124 रुपये के बीच तय किया गया है.
इस इश्यू का 75 फीसदी हिस्सा क्वालिफाईड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, 15 प्रतिशत नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स और 10 प्रतिशत रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व रखा गया है. शेयरों का अलॉटमेंट 8 दिसंबर को फाइनल किया गया है. उम्मीद जताई जा रही है कि, बीएसई और एनएसई पर कंपनी 10 दिसंबर को लिस्ट होगी.
