हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसअच्छी कमाई के बाद भी नहीं बचते पैसे? ये आसान फाइनेंशियल टिप्स आएंगे आपके काम

अच्छी कमाई के बाद भी नहीं बचते पैसे? ये आसान फाइनेंशियल टिप्स आएंगे आपके काम

Saving Tips: अगर अच्छी कमाई के बावजूद महीने के आखिर में पैसे नहीं बचते तो कुछ आसान वित्तीय आदतें आपकी मदद कर सकती हैं. जानिए कुछ जरूरी बातें जो आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकती है.

Reported By : एबीपी बिजनेस डेस्क |  Edited By: Mohd Anas |  Updated at : 17 Jun 2026 02:41 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • वेतन के अनुसार खर्च और बचत की सटीक, व्यवस्थित योजना बनाएं।

Money Saving Tips: आजकल के इस तुलनात्मक दौर में आर्थिक तनाव आम बात है. अक्सर देखा होगा आपने कि आप चाहे कितना भी कमा लें, महीने के आखिर में कभी भी जरूरत के हिसाब से पैसे नहीं बचते. यहां कुछ इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके आपकी इस स्थिति में मदद कर सकते है. 

आर्थिक सुरक्षा के लिए योजना तैयार करें

पैसे को लेकर तनाव महसूस होने का एक वजह यह है कि हर अचानक होने वाला खर्च किसी इमरजेंसी जैसा लगता है. उदाहरण के तौर पर कार की मरम्मत की ज़रूरत पड़ना, वॉशिंग मशीन का खराब हो जाना, या परिवार में किसी के इलाज की ज़रूरत पड़ना. बात सपष्ट है कि आपके पास कोई इमरजेंसी बचत नहीं है तो छोटा-मोटा खर्च भी सब कुछ गड़बड़ कर सकता है. 

बीमा कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया क्लेम? जानिए IRDAI का नया नियम आपको कैसे देगा बड़ी राहत

दूसरों से तुलना करना बंद करें

सबसे महत्वपूर्ण चीज यह कि अपनी आर्थिक स्थिति की तुलना किसी और की दिखाई देने वाली कामयाबियों से करना, पैसे को लेकर तनाव महसूस करने  की सबसे बड़ी वजह है. उदहारण के लिए आपके दोस्त घर खरीद रहे हैं, छुट्टियों की तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं. दूसरा पहलू यह कि उनकी EMI, परिवार की ज़िम्मेदारियां, माता-पिता से मिलने वाली आर्थिक मदद या उन पर चढ़ा हुआ कर्ज़ होता है. जो अक्सर हम नहीं देखते है. 

वेतन के मुताबिक प्लान बनाएं

बहुत से लोग अपने काम, बच्चो की पढ़ाई और विकेंड पर घूमने फिरने के खर्चे को लेकर योजना तैयार करते है, बजाए सैलरी के हिसाब. अगले वेतन आने से पहले अपने वेतन का पूरा गणित तैयार करें कि कितना बचाना है? कितना खर्च करना है?आपको किसी मुश्किल स्प्रेडशीट की ज़रूरत नहीं है. बस हर रुपये का एक मकसद तय करने से ही आपको काफी ज़्यादा कंट्रोल महसूस हो सकता है. 

NCR में बसेंगे 4 नए शहर, 5 साल में खर्च होंगे 5000 करोड़, क्या है 'नमो सिटीज' का मास्टरप्लान

Published at : 17 Jun 2026 02:39 PM (IST)
Tags :
Credit Card Statement EMI Scheme Financial Stress Salaried Calculation
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
अच्छी कमाई के बाद भी नहीं बचते पैसे? ये आसान फाइनेंशियल टिप्स आएंगे आपके काम
अच्छी कमाई के बाद भी नहीं बचते पैसे? ये आसान फाइनेंशियल टिप्स आएंगे आपके काम
बिजनेस
बीमा कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया क्लेम? जानिए IRDAI का नया नियम आपको कैसे देगा बड़ी राहत
बीमा कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया क्लेम? जानिए IRDAI का नया नियम आपको कैसे देगा बड़ी राहत
बिजनेस
क्रेडिट कार्ड चोरी होते ही करें ये काम, नहीं तो खाली हो सकता है अकाउंट, जानें
क्रेडिट कार्ड चोरी होते ही करें ये काम, नहीं तो खाली हो सकता है अकाउंट, जानें
बिजनेस
NCR में बसेंगे 4 नए शहर, 5 साल में खर्च होंगे 5000 करोड़, क्या है 'नमो सिटीज' का मास्टरप्लान
NCR में बसेंगे 4 नए शहर, 5 साल में खर्च होंगे 5000 करोड़, क्या है 'नमो सिटीज' का मास्टरप्लान
Advertisement

वीडियोज

Raushan Anand Brother Death: खान सर, रौशन सर और 'वो'! ये तीसरा आदमी कौन है? |ABPLIVE
Shiv Sena UBT Crisis: और कितने सांसद छोड़ेगें Uddhav Thackeray का साथ?| Maharashtra Shiv Sena Split
Shiv Sena UBT Split: Uddhav Thackeray की पार्टी में फिर बगावत! 6 सांसद अलग? | Shinde | Eknath Shinde
G7Summit | Iran US War | PM Modi | Trump:16 महीने बाद मोदी-ट्रंप की बड़ी मुलाकात! | France |Breaking
Shiv Sena UBT Split: Eknath Shinde का बड़ा ऑपरेशन! उद्धव गुट में मची हलचल | Mumbai |Uddhav Thackeray
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
NEET री-एग्जाम से पहले Telegram बैन पर भड़के राहुल गांधी, कहा- जेबें कैंची से काटी जाएंगी और फिर WhatsApp?
NEET री-एग्जाम से पहले Telegram बैन पर भड़के राहुल गांधी, कहा- जेबें कैंची से काटी जाएंगी और फिर WhatsApp?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा टूट जाएगी? ओपी राजभर के दावे पर अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया, सुभासपा चीफ पर कर दिया बड़ा दावा
सपा टूट जाएगी? ओपी राजभर के दावे पर अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया, सुभासपा चीफ पर कर दिया बड़ा दावा
विश्व
G7 Summit Viral Video: G7 में जेलेंस्की करने लगे मेलोनी को Kiss, असहज हुईं इटली की पीएम? VIDEO वायरल
G7 में जेलेंस्की करने लगे मेलोनी को Kiss, असहज हुईं इटली की पीएम? VIDEO वायरल
स्पोर्ट्स
IND VS AFG: IPL का चमकता सितारा, विराट कोहली को किया था परेशान, भारत के लिए डेब्यू करने वाले प्रिंस यादव कौन
IPL का चमकता सितारा, विराट कोहली को किया था परेशान, भारत के लिए डेब्यू करने वाले प्रिंस यादव कौन
बॉलीवुड
'दिल तो पागल है' में काजोल-मनीषा ने ठुकरा दिया था 'निशा' का किरदार, करिश्मा कपूर का खुलासा, चौंकाने वाली वजह भी बताई
'दिल तो पागल है' में कई एक्ट्रेसेस ने ठुकरा दिया था 'निशा' का किरदार, चौंका देगी वजह
विश्व
PoK में पाकिस्तान की नई साजिश, 56 मौतों के बाद भी नहीं टूटा आंदोलन, शहबाज-मुनीर ने अब बॉर्डर पर रोके राशन से भरे ट्रक
PoK में PAK की नई साजिश, 56 मौतों के बाद भी नहीं टूटा आंदोलन, बॉर्डर पर रोके राशन से भरे ट्रक
इंडिया
सभी 22 लाख छात्र क्यों दें दोबारा एग्जाम? NEET UG परीक्षा को लेकर नई याचिका, CJI सूर्यकांत ने सुनते ही दिया ये जवाब
सभी 22 लाख छात्र क्यों दें दोबारा एग्जाम? NEET UG परीक्षा को लेकर नई याचिका, CJI सूर्यकांत ने सुनते ही दिया ये जवाब
फूड
Kids Tiffin Menu: बच्चों के टिफिन मेन्यू में शामिल कर लें ये 5 चीजें, रोजाना खाली होकर आएगा लंच बॉक्स
बच्चों के टिफिन मेन्यू में शामिल कर लें ये 5 चीजें, रोजाना खाली होकर आएगा लंच बॉक्स
ABP NEWS
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
ABP NEWS
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
ABP NEWS
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
ABP NEWS
भंडारा खिला रहे हैं या एहसान कर रहे हैं? बीजेपी नेता राघवेंद्र प्रताप?
भंडारा खिला रहे हैं या एहसान कर रहे हैं? बीजेपी नेता राघवेंद्र प्रताप?
ABP NEWS
पार्किंग में स्पीड का खेल, मां-बेटी पर चढ़ गई कार
पार्किंग में स्पीड का खेल, मां-बेटी पर चढ़ गई कार
Embed widget