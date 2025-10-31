'बहुत हो गया सर', ऑफिस में शख्स ने अपने लिए उठाई आवाज; मैनेजर से कहा- 'अब यहां काम नहीं करूंगा'
मैनेजर और उसके टीम मेंबर के बीच बातचीत भले ही छोटी थी, लेकिन मामले ने इंटरनेट पर तेजी से तूल पकड़ा. लोगों को समझने में देर नहीं लगी कि जरूर मैनेजर ने जाने-अनजाने में उससे कुछ भला-बुरा कहा है
काम चाहे कोई भी हो, लेकिन हर इंसान इज्जत का हकदार होता है. ऐसे में आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए जाने पर उस पर जवाब देना तो बनता है. उत्तराखंड के देहरादून के रहने वाले एक शख्स ने भी कुछ ऐसा ही किया. शख्स ने सोशल मीडिया पर अपने मैनेजर के साथ हुए एक व्हाट्सअप चैट का स्क्रीनशॉट शेयर किया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया.
बॉस ने मांगी माफी
मामला कुछ ऐसा था कि उस शख्स का मैनरेजर एक दिन पहले हुई किसी बात के लिए उससे माफी मांग रहा था. देखने से लग रहा था कि उसने शायद ऐसा कुछ कहा था, जो आपत्तिजनक था और मैनेजर को इस बात का खौफ था कि कहीं उसका टीम मेंबर इसे पर्सनली न ले लें. दोनों के बीच हुई बातचीत से साफ था कि बॉस के किसी बात पर बुरा मानकर शख्स अगले दिन ऑफिस नहीं पहुंचा.
इस पर बॉस ने उससे माफी मांगते हुए मैसेज किया, "भाई, मैं फिर से कल के लिए माफी चाहता हूं. बुरा मत मानना या इसे पर्सनली मत लेना. मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं." इस मैसेज पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आने पर मैनेजर ने दोबारा लिखा, "शाम हो गई भाई कहां रह गए हो?"
अपनी बात पर डटा रहा शख्स
मैसेज का जवाब देते हुए शख्स ने लिखा, "बस हो गया सर. इस्तीफा मेल भेज रहा हूं आपको. मैं यहां काम नहीं करूंगा." बॉस ने आगे पूछा कि क्या वे बात कर सकते हैं, लेकिन जवाब में 'ना' में आया. यह पोस्ट तेजी से वायरल हुआ. ज्यादातर लोगों ने कर्मचारी का पक्ष लिया और खुद के सेल्फ रेस्पेक्ट का ख्याल रखने के लिए उसकी सराहना भी की.
