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हिंदी न्यूज़बिजनेसDA में 2% बढ़ोतरी का हुआ ऐलान, जानें जुलाई से किन कर्मचारियों की बढ़कर आएगी सैलरी?

DA में 2% बढ़ोतरी का हुआ ऐलान, जानें जुलाई से किन कर्मचारियों की बढ़कर आएगी सैलरी?

DA Hike: असम में राज्य सरकार के कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) दोनों में बड़ी बढ़ोतरी की है. जुलाई से अब उनकी सैलरी बढ़कर आएगी.

By : अरिजीता सेन | Updated at : 06 Jun 2026 10:09 AM (IST)
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  • असम सरकार ने राज्य कर्मचारियों-पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 2% बढ़ाया.
  • यह बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होगी, अब DA 60%.
  • ग्रेड 4 कर्मचारियों को ग्रेड 3 में पदोन्नति का रास्ता खुला.

DA Hike News: एक तरफ जहां केंद्रीय कर्मचारियों को लंबे समय से आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के तहत महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) का इंतजार कर रहे हैं. वहीं, असम सरकार ने अपने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है. यहां कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई रात दोनों में 2% की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है.

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक में लिए गए इस फैसले के बाद अब DA 50% से बढ़कर 60% हो गया है. यह बदलाव 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी माना जाएगा. असम में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की जीत के बाद उनकी अध्यक्षता में हुई यह पहली कैबिनेट की बैठक थी. उनके इस फैसले से महंगाई के इस दौर में लाखों की संख्या में कर्मचारियों और पेंशनर्स को अतिरिक्त वित्तीय मदद मिलने से राहत मिली है. 

कितनी बढ़ जाएगी सैलरी?

मान लीजिए कि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 30000 रुपये है, तो 58% DA के हिसाब से उसे पहले 17400 रुपये अतिरिक्त मिलते थे. अब नए 60% DA के साथ यह रकम बढ़कर 18000 हो जाएगी. यानी कि सीधे-सीधे 600 रुपये का फायदा होगा.

इसी तरह से अगर किसी का बेसिक पे 50000 रुपये है, तो पहले उसे 58% डीए के साथ 29000 रुपये अतिरिक्त मिलते थे, जो अब बढ़कर 60000 रुपये हो जाएगी. यानी कि पहले से 1000 रुपये बढ़ जाएंगे. यह बढ़ी हुई रकम जून 2026 की सैलरी के साथ जुड़कर आपके खाते में आएगी. 

ग्रेड 4 कर्मचारियों का प्रमोशन

सरकार ने निचले स्तर के कर्मचारियों को भी प्रोत्साहित करने के लिए एक बड़ा नीतिगत फैसला लिया है. इसके तहत, 'असम माध्यमिक शिक्षा (प्रांतीयकृत स्कूल) सेवा नियम, 2026' में संशोधन को मंजूरी दी गई है. इससे अब स्कूलों और सरकारी विभागों में कार्यरत ग्रेड 4 कर्मचारियों को ग्रेड 3 पदों पर प्रोमोट करने की प्रक्रिया आसान और नियमित हो जाएगी. 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 06 Jun 2026 09:49 AM (IST)
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Assam DA DA Hike
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