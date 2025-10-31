हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसIpoखुल गया आज साल का चौथा सबसे बड़ा आईपीओ, पैसा लगाने से पहले चेक करें ये डिटेल्स

खुल गया आज साल का चौथा सबसे बड़ा आईपीओ, पैसा लगाने से पहले चेक करें ये डिटेल्स

Lenskart IPO GMP: आईवियर ब्रांड लेंसकार्ट का आईपीओ आज से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है. इसके आईपीओ के लिए निवेशक 4 नवंबर तक बोली लगा सकेंगे. प्राइस बैंड 382 से 402 रुपये के बीच तय किया है. 

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 31 Oct 2025 02:46 PM (IST)
Preferred Sources

Lenskart IPO GMP: आज प्राइमरी मार्केट में हलचल भरा माहौल है क्योंकि एक नहीं, बल्कि तीन-तीन बड़ी कंपनियों का आईपीओ आज सब्सक्रिप्शन के लिए खुला है. इनमें लेंसकार्ट आईपीओ (Lenskart IPO), ओर्कला इंडिया आईपीओ (Orkla India IPO) और स्टड्स एक्सेसरीज (Studds Accessories IPO) शामिल हैं. इनमें से ओर्कला इंडिया का आईपीओ आज बंद हो रहा है. लेंसकार्ट के आईपीओ के लिए निवेशक 4 नवंबर तक बोली लगा सकेंगे. कंपनी ने इश्यू के लिए प्राइस बैंड 382 से 402 रुपये के बीच तय किया है. 

आईपीओ को कैसा मिल रहा रिस्पॉन्स? 

NSE की डेटा के मुताबिक, आईवियर ब्रांड लेंसकार्ट के 7,278 करोड़ के इस इश्यू को पहले दिन सुबह 11 बजे तक 9 परसेंट सब्सक्रिप्शन मिला. यानी कि अब तक निवेशकों ने इसके ऑफर किए गए 9.98 करोड़ शेयरों के मुकाबले 88.55 लाख शेयरों के लिए बोली लगाई है. रिटेल निवेशकों ने अपने हिस्से का 37 परसेंट हिस्सा खरीद लिया है. वहीं, नॉन इंस्टीट्यूश्नल बायर्स (NIIs) ने 8 परसेंट हिस्सेदारी खरीदी है और क्वॉलिफाइड इंस्टीट्यूश्नल बायर्स (QIBs) ने अब तक कोई बड़ी बोली नहीं लगाई है.

कितना है जीएमपी? 

ग्रे मार्केट में लेंसकार्ट के आईपीओ को लेकर निवेशकों में गजब का उत्साह दिख रहा है. इन्वेस्टरगेन के मुताबिक, लिस्टिंग से पहले ग्रे मार्केट में लेंसकार्ट के अनलिस्टेड शेयर आईपीओ प्राइस से 18.41 परसेंट से अधिक GMP पर कारोबार कर रहे थे, जो फिलहाल 74 रुपये है. यानी कि बाजार में शेयरों की लिस्टिंग पर प्रति शेयर 74 रुपये का मुनाफा दिख रहा है. यह एक दिन पहले के 17.41 परसेंट और उससे एक दिन पहले के 11.94 परसेंट से ज्यादा है. आईपीओ वॉच ने लगभग 11.45 तक  GMP की जानकारी दी है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 31 Oct 2025 02:33 PM (IST)
