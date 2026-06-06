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हिंदी न्यूज़बिजनेसLPG Price Today: आज कितनी है 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत? कमर्शियल सिलेंडर का भी चेक करें रेट

LPG Price Today: आज कितनी है 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत? कमर्शियल सिलेंडर का भी चेक करें रेट

LPG Price Today: घरेलू सिलेंडर की कीमतों में आज भी कोई बदलाव नहीं किया गया. दिल्ली में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 913 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर का रेट 3071.5 रुपये है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 06 Jun 2026 08:17 AM (IST)
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  • 1 जून को कमर्शियल और 5 किलो LPG सिलेंडर महंगा हुआ.
  • घरेलू LPG कीमतें मार्च से ₹913 पर स्थिर बनी हुई हैं.
  • बढ़ी वैश्विक ऊर्जा लागत और आयात पर निर्भरता से कीमतें प्रभावित.
  • वैश्विक वृद्धि के बावजूद, भारत की घरेलू LPG दरें क्षेत्र में सबसे कम.

LPG Price Today on June 6: कमर्शियल कुकिंग गैस और कम्प्रैस्ड नेचुरल गैस (CNG) की कीमतों में बार-बार बढ़ोतरी के बाद LPG, CNG और PNG की कीमतों को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं. फिलहाल घरेलू LPG की कीमतें जस की तस बनी हुई हैं.

कितनी बढ़ाई जा चुकीं कीमतें? 

1 जून को कमर्शियल LPG की कीमतों में फिर से बदलाव किया गया. दिल्ली में 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 42 रुपये और कोलकाता में 53.5 रुपये और बढ़ गई. वहीं, दिल्ली में 5 किलो वाले फ्री ट्रेड LPG सिलेंडर की कीमत 11 रुपये बढ़ने के बाद अब 821.5 रुपये हो गई है. घरेलू ग्राहकों के लिए कीमतों में तुरंत कोई बदलाव नहीं हुआ है.

14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत मार्च की शुरुआत से ही 913 रुपये के स्तर पर बनी हुई है. उस दौरान कीमतों में 60 रुपये का इजाफा किया गया था. ये बदलाव जो ईंधन की उपलब्धता, वैश्विक स्तर पर बढ़ती ऊर्जा लागत और तेल कंपनियों पर दबाव के कारण हुए हैं. सरकार का कहना है कि वह ईंधन भंडार को मजबूत करने और घरेलू आपूर्ति को संभालने के लिए कदम उठा रही है. किश्तों में हो रही इस बढ़ोतरी का मकसद  महंगाई का बड़ा झटका दिए बिना तेल कंपनियों पर मार्जिन का दबाव कम करना है, हालांकि महंगाई पर असर पड़ने की उम्मीद अभी भी है. 

शहरवार LPG सिलेंडर की कीमतें

शहर  घरेलू सिलेंडर की कीमत कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 
दिल्ली 913.0 रुपये  3071.5 रुपये
मुंबई 912.5 रुपये 3024.0 रुपये
कोलकाता  939.0 रुपये 3202.5 रुपये
चेन्नई 928.5 रुपये 3237.0 रुपये
पटना  1002.5 रुपये  3347.0 रुपये
जयपुर  916.5 रुपये 3099.0 रुपये

सप्लाई रेट में भी हुई बढ़ोतरी

हाल के महीनों में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर के सप्लाई रेट में लगभग दो-पांचवें हिस्से की बढ़ोतरी हुई है, जो लगभग 1200 रुपये प्रति सिलेंडर तक पहुंच चुकी है. आम उपभोक्ताओं को यही सिलेंडर 913 रुपये में मिल रहा है. सप्लाई लागत में यह बढ़ोतरी प्रोपेन के लिए सऊदी अनुबंध मूल्य (Saudi Contract Price) में भारी वृद्धि के कारण हुई है.

भारत एलपीजी की अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है, जिसके लिए सऊदी अरामको के कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को ग्लोबल बेंचमार्क माना जाता है. होर्मुज (Strait of Hormuz) के जरिए सप्लाई रुकने के बाद अप्रैल में इसमें 38% का उछाल आया. सरकारी सूत्रों के मुताबिक,  वैश्विक कीमतों में वृद्धि के बावजूद भारत में घरेलू LPG की दरें इस क्षेत्र में सबसे कम बनी हुई हैं. सब्सिडी वाले और बिना सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडर, दोनों की कीमतें पड़ोसी देशों में समान कुकिंग गैस सिलेंडरों की तुलना में कम हैं, हालांकि सिलेंडरों के आकार में अंतर है.

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Published at : 06 Jun 2026 07:41 AM (IST)
Tags :
LPG  LPG Cylinder Rate Iran War
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