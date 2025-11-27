कंगाल बनाने पर उतरा अमीर बनाने वाला स्टॉक, लगा 20 परसेंट का लोअर सर्किट; टेंशन में आ गए निवेशक

Magellanic Cloud share: शेयर बाजार में आमतौर पर निवेशकों को मल्टीबैगर स्टॉक्स की तलाश होती है, जो उन्हें अच्छा-खासा मुनाफा कराए. लेकिन आज हम आपको जिस मल्टीबैगर स्मॉल-कैप स्टॉक के बारे में बताने जा रहे हैं उसने अपने निवेशकों की रातों की नींद उड़ा दी है. यहां मैगेलैनिक क्लाउड की बात की जा रही है, जो डिजिटल ट्रांसफॉरमेशन, आईटी सर्विस, क्लाउड कंप्यूटिंग और एडवांस्ड ड्रोन टेक्नोलॉजी से जुड़ी सर्विसेज मुहैया कराती है.

5 साल में 1000 परसेंट का रिटर्न

डिजिटल स्पेस में कारोबार करने वाली इस कंपनी के शेयर में बीते पांच सालों में 1000 परसेंट तक का भारी रिटर्न दिया है. हालांकि, बुधवार 26 नवंबर को इसमें 20 परसेंट का लोअर सर्किट लगा, जिससे शेयर की कीमत ने 37 रुपये पर अपने 52-वीक के लो लेवल को टच कर लिया. यह लगातार तीसरा सत्र था, जब शेयर में गिरावट दर्ज की गई. अकेले सिर्फ तीन दिनों में यह स्टॉक 40 परसेंट से ज्यादा टूट गया, जो बाजार में आई रैली के बिल्कुल विपरीत है.

करोड़ों के ऑर्डर का भी नहीं असर

हैरान करने वाली बात तो यह है कि कंपनी को करोड़ों रुपये का ऑर्डर मिलने के बाद भी शेयरों की बिकवाली हुई. 24 नवंबर को, मैगेलैनिक क्लाउड ने कहा कि उसे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए क्रू वॉयस और वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम (CVVRS) की सप्लाई, इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग के लिए ईस्ट कोस्ट रेलवे से ऑर्डर मिला है. प्रोजेक्ट की कीमत 6 करोड़ है और इसके तीन साल में पूरा होने की उम्मीद है. कंपनी ने कहा कि यह टेक्नोलॉजी ऑपरेशनल सेफ्टी बढ़ाने, जांच में मदद करने और पूरे रेलवे नेटवर्क में क्रू की जवाबदेही को बेहतर बनाने में मदद करेगी. हालांकि, कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने का असर इसके शेयरों पर नहीं दिखा.

दूसरी तिमाही में भी किया अच्छा प्रदर्शन

कारोबारी साल 2026 की जुलाई-सितंबर तिमाही में कंपनी का ऑपरेश्नल रेवेन्यू पिछले साल की समान तिमाही से 4.54 परसेंट बढ़कर 164.44 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. इसका टोटल इनकम भी बढ़कर 165.83 करोड़ रहा, जो साल-दर-साल 5.42 परसेंट ज्यादा है. कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (PAT) 13.10 परसेंट बढ़कर 27.62 करोड़ हो गया, जो बेहतर कॉस्ट मैनेजमेंट और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को दिखाता है.

