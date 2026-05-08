घरेलू और कमर्शियल LPG सिलेंडर की आज कितनी है कीमत? फटाफट चेक करें रेट

LPG Cylinder Rate Today on May 8: आज 8 मई, 2026, शुक्रवार को घरेलू और कमर्शियल LPG गैस सिलेंडरों की कीमतें काफी हद तक स्थिर रहीं. वैश्विक तेल बाजारों में लगातार उतार-चढ़ाव के बावजूद कीमतें अपरिवर्तित रहीं. 1 मई को अमेरिका-इजरायल-ईरान में युद्ध के चलते कमर्शियल LPG (19 किलोग्राम) की कीमत में (औसतन) 993 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी. दिल्ली में कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतें अब 3,071.50 रुपये हैं (जो पहले 2,078.50 रुपये थीं). इसी तरह, मुंबई में कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतें 2,031 रुपये से बढ़ाकर 3,024 रुपये कर दी गई हैं.

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