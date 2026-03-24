LPG की बुकिंग को लेकर आया नया नियम, जानें महीने में कितने गैस सिलेंडर करा सकेंगे बुक?

LPG Cylinder Booking: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच गैस की सप्लाई हर घर तक बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहे, इसके लिए सरकार ने कुछ नियम तय किए हैं. इन नियमों की जानकारी LPG का इस्तेमाल करने वाले हर एक ग्राहक को होनी चाहिए. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) द्वारा तय किए गए नए नियमों के मुताबिक, एक आम नागरिक महीने में ज्यादा से ज्यादा दो सिलेंडर ही बुक करा सकता है.

अगर कोई ग्राहक इस सीमा से ज्यादा सिलेंडर बुक कराने की कोशिश करता है, तो सिस्टम उसकी बुकिंग को ब्लॉक करा सकता है या फिर अतिरिक्त वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है. सरकार हर वित्त वर्ष (जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है) में 12 सब्सिडी वाले सिलेंडर देती है. इस कोटे के अलावा भी अगर जरूरत पड़ती है तो ग्राहक तीन और बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर खरीद सकता है. यानी कि इस तरह से साल में एक कनेक्शन पर अधिकतम 15 सिलेंडर बुक किए जा सकते हैं.

नए नियमों में ये बातें भी शामिल

पहले, दूसरा सिलेंडर पहले सिलेंडर के ठीक 21 दिन बाद बुक किया जा सकता था, लेकिन अब इसी समयावधि को बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है. इसका मतलब है कि अपना अगला सिलेंडर बुक करने से पहले आपको पहले के मुकाबले थोड़ा ज्यादा इंतजार करना होगा.

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) ने अतिरिक्त सिलेंडर बुक करने के लिए एक नया सिस्टम शुरू किया है. अगर आपने अपने 12 सिलेंडरों का सालाना कोटा पहले ही खत्म कर लिया है, लेकिन फिर भी आप और सिलेंडर बुक करना चाहते हैं, तो आपको कुछ जरूरी जानकारी देनी होगी. ऐसा करने के लिए आपको 'Hello BPCL' मोबाइल एप्लिकेशन का इस्तेमाल करना होगा. यह ऐप आपसे कई सवाल पूछेगा, जैसे कि-

क्या आपके घर पर कोई पारिवारिक समारोह जैसे कि शादी वगैरह या कोई खास कार्यक्रम है?

मेहमानों की अनुमानित संख्या कितनी है?

इन सवालों के आपके जवाबों के आधार पर यह तय किया जाएगा कि आप अतिरिक्त सिलेंडर पाने के हकदार हैं या नहीं.

इन बातों का भी रखें ध्यान

अब सिलेंडर की डिलीवरी के समय आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक OTP (DAC) आएगा. डिलीवरी बॉय को यह कोड बताने के बाद ही आपको सिलेंडर मिल पाएगा.

सिलेंडर की बुकिंग रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही हो सकेगी. बिना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के बुकिंग लगभग असंभव है. अगर आपका पुराना नंबर बदल गया है, तो उसे एजेंसी में जाकर या ऐप के जरिए अपडेट करवाना जरूरी है.

सरकार ने सभी घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए e-KYC कराना अनिवार्य कर दिया है. जिनका KYC अपडेट नहीं है उनकी सब्सिडी रोकी जा सकती है या बुकिंग में परेशानी आ सकती है.

ये भी पढ़ें:

कैसे हो गुजारा? घटता जा रहा पाकिस्तान का ऊर्जा भंडार, 10 दिन का पड़ा है LPG स्टॉक