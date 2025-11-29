हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसपेंशनधारियों के लिए बड़ा अलर्ट! लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने में बचे हैं सिर्फ 1 दिन, जानें पूरी डिटेल

पेंशनधारियों के लिए बड़ा अलर्ट! लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने में बचे हैं सिर्फ 1 दिन, जानें पूरी डिटेल

केंद्र सरकार की ओर से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की तय की गई आखिरी तारीख में अब केवल 1 दिन बचा है. अगर आपने भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया हैं तो, रूक सकती है आपकी पेंशन....

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 29 Nov 2025 03:01 PM (IST)
Life Certificate Last Date: केंद्र सरकार की ओर से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की तय की गई आखिरी तारीख में अब केवल 1 दिन बचा है. जीवन प्रमाण पत्र हर साल पेंशनर्स को जमा करना होता है, जिससे उनकी पेंशन बिना किसी रुकावट के चालू रहती हैं. अगर आप एक पेंशनभोगी हैं तो, जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की आखिरी तारीख से पहले इसे जमा कर लें. सरकार के द्वारा इसके लिए 30 नवंबर, 2025 की आखिरी डेट तय की गई है.

पेंशनधारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं. साथ ही सरकार के द्वारा गंभीर रुप से बीमार पेंशनर्स के लिए खास तरह की सुविधा भी दी जा रही हैं. अस्पताल में गंभीर रुप से बीमार व्यक्तियों के लिए बैंक कर्मचारी अस्पताल जाकर भी उनका जीवन प्रमाण पत्र बनाने में सहायता कर रहे हैं. आइए जानते हैं, कैसे आप ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं....

घर बैठे बनाएं डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र

भारत सरकार के द्वारा पेंशनधारियों को घर पर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा दी जा रही हैं.  जिससे उन्हें बैंक और सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी. डिजिटल जीवन प्रमाण जमा करने के लिए आपके पास एंड्रॉयड फोन और इंटरनेट होना जरूरी है.

साथ ही जिस संस्था से आपको पेंशन मिलता है, वहां पर दर्ज आधार नंबर आपके पास होना चाहिए. इसके बाद गूगल प्ले स्टोर से ‘AadhaarFaceRD’ और ‘Jeevan Pramaan Face App’ ऐप डाउनलोड करें. इसके बाद Jeevan Pramaan Face ऐप खोलकर आधार नंबर डालें और लाइव फोटो के जरिए अपनी पहचान की पुष्टि करें.

एक बार वेरिफिकेशन पूरा होने पर ऐप में मांगी गई जानकारी भरें और फ्रंट कैमरे से अपनी फोटो कैप्चर करके सबमिट कर दें. इसके बाद आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पर जीवन प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए एक लिंक आएगा. अब आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं.  

जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का ऑनलाइन तरीक

ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए Jeevan Pramaan पोर्टल पर विजिट करें. पोर्टल पर अपने आधार नंबर से बायोमीट्रिक वेरिफिकेशन करें. इसके बाद आपका डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र संबंधित पेंशन ऑफिस में जमा हो जाएगा.  

यह भी पढ़ें: आईपीओ के नाम रहेगा यह साल! 18 साल पुराना रिकॉर्ड टूटने को तैयार, 1.6 लाख करोड़ जुटाने की उम्मीद

 

Published at : 29 Nov 2025 03:01 PM (IST)
Life Certificate Last Date Jeevan Pramaan 2025
Embed widget