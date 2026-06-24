Buy Now-Pay Later का असली सच क्या है, ये स्मार्ट शॉपिंग टूल है या कर्ज का नया जाल? जानिए

Online Shopping Scam: ऑनलाइन पेमेंट पिछले काफी दिनों से लोगों के बीच लोकप्रिय है. इससे सामान खरीदना काफी आसान हो गया है. इसी तरह ऑनलाइन शॉपिंग भी लोगों के लिए एक सहूलियत भरा तरीका बन गया है. ग्रोसरी से लेकर कपड़े, खाना तक सबकुछ अब सीधे आपके दरवाजे पर पहुंच जाता है. अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो Buy Now Pay Later ऑप्शन के बारे में तो आप जानते ही होंगे. आइये बताते हैं ये क्या है और कैसे काम करता है?

BNPL क्या है?

BNPL (Buy Now Pay Later) यानी पहले खरीदें और बाद में पेमेंट करें. ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसके जरिए आप कोई भी सामान तुरंत खरीद सकते हैं और उसकी पेमेंट बाद में एकमुश्त या आसान किश्तों में चुका सकते हैं. इसकी मंजूरी जल्दी मिलती है और इसके लिए ज्यादा दस्तावेजों की भी जरूरत नहीं पड़ती. ये ऑप्शन वैसे तो बहुत सहूलियत भरा लगता है लेकिन असर में क्या ये इतना सहूलियत भरा है? आइये जानें इसके फायदे और नुकसान.

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BNPL के फायदे

पहले खरीदारी करने के बाद पेमेंट करना काफी फायदेमंद हो सकता है. ईइये जानते हैं इसके कुछ मुख्य फायदे.

BNPL का सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक बार में बड़ी रकम खर्च नहीं करनी पड़ती.

किसी भी खरीदारी का किश्तों में पेमेंट की जा सकती है.

जीरो-कॉस्ट EMI का विकल्प भी कई कंपनियां देती हैं.

ये पारंपरिक कर्ज की तुलना में सस्ता नजर आता है.

अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है उनके लिए BNPL एक आसान ऑप्शन है.

BNPL के नुकसान

खरीदारी करने के बाद पेमेंट करने के लिए थोड़ा समय मिल जाए तो ये किसे पसंद नहीं आएगा. ये तो लोगों को काफी फायदेमंद ही लगता है. लेकिन इसके कई बड़े नुकसान भी हैं, आइये जानें.

BNPL ऑप्शन अगर चुन रहे हैं तो जरूरत से ज्यादा खरीदारी करना नुकसानदायक है.

भुगतान बाद में करना होता है, इसलिए खर्च का एहसास कम होता है.

अगर समय पर किश्त या भुगतान नहीं किया तो जुर्माना लग सकता है.

खराब भुगतान रिकॉर्ड आपके क्रेडिट स्कोर को भी नुकसान पहुंचा सकता है.

भविष्य में लोन लेना मुश्किल हो सकता है.

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बता दें कि क्रेडिट कार्ड हो या BNPL ये सभी चीजें लोगों के लिए काफी सुविधाजनक होती हैं. लेकिन इनका इस्तेमाल सही ढंग से नहीं किया गया तो ये काफी भारी भी पड़ सकती है. ऐसे में ऐसी किसी भी सुविधा का इस्तेमाल आपको सोच समझकर ही करना चाहिए.