फॉरेन करेंसी बॉन्ड इश्यू करने वाला है यह मल्टीबैगर स्टाॅक, कल फोकस में रहेगा शेयर

Small Cap Stock: मल्टीबैगर स्मॉल-कैप कंपनी केल्टन टेक सॉल्यूशंस (Kellton Tech Solutions) के शेयर सोमवार को फोकस में बने रहेंगे क्योंकि कंपनी के बोर्ड ने फॉरेन करेंसी कनवर्टिबल बॉन्ड (FCCB) को जारी करने को मंजूरी दे दी है. शुक्रवार को केल्टन टेक सॉल्यूशंस के शेयर 21.95 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर लाल निशान में बंद हुए. एक महीने में इसमें 8 परसेंट से ज्यादा की गिरावट आई है, जबकि पिछले छह महीनों में स्टॉक ने 3 परसेंट की बढ़त भी हासिल की है. लॉन्ग टर्म में इसने अपने निवेशकों को पिछले पांच सालों में 120.38 परसेंट का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है.

40,000,000 डॉलर का FCCBs होगा इश्यू

1 नवंबर को एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि बोर्ड ने शनिवार को हुई एक बैठक में 40,000,000 डॉलर के फॉरेन करेंसी कनवर्टिबल बॉन्ड इश्यू करने की मंजूरी दे दी. कंपनी ने फाइलिंग में कहा, यह सूचित किया जाता है कि केल्टन टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आज अपनी बैठक में 40,000,000 अमेरिकी डॉलर (चालीस मिलियन अमेरिकी डॉलर) के फॉरेन करेंसी कनवर्टिबल बॉन्ड जारी करने की मंजूरी दे दी है. 30 सितंबर, 2025 को हुई एनुअल जनरल मीटिंग में मेंबर्स ने इसे अप्रूव किया था.

इस साल की शुरुआत में कंपनी ने टोटल 10 मिलियन डॉलर के फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स (FCCB) को इश्यू किया था, जिनमें से हर एक बॉन्ड का फ्लोर प्राइस 106 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था. उस दौरान कंपनी ने रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा था कि उसने FCCB से जुड़े किसी वादे में पहले कभी डिफॉल्ट नहीं किया है.

UNFPA संग कंपनी ने की पार्टनरशिप

30 अक्टूबर को केल्टन ने बताया कि यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड (UNFPA) ने डिजिटल इनोवेशन और ह्यूमन-ओरिएंटेड ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ावा देने के मकसद से जेनरेटिव AI-बेस्ट एप्लीकेशंस को बनाने और इसे इस्तेमाल में लाए जाने के लिए हमारी कंपनी को चुना है. स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कंपनी ने कहा कि यह पार्टनरशिप सामाजिक कल्याण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ उठाने की केल्टन की प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल (SDGs) की दिशा में तेजी लाने में एक ग्लोबल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करती है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

