पेट्रोल भरवाते समय गाड़ी की माइलेज कम होने या इंजन से जुड़ी परेशानी की शिकायतें आपने भी सुनी ही होंगी. अब कर्नाटक में पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा को लेकर बड़ा मामला सामने आया है. राज्य सरकार का दावा है कि जांच किए गए 14 पेट्रोल सैंपल में से 11 में एथेनॉल की मात्रा फिक्स लिमिट से ज्यादा मिली है. टोटल सैंपल में ये आंकड़ा 31 फीसदी से भी ऊपर पहुंच गया.

इसी बीच कर्नाटक सरकार ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) के बेंगलुरु स्थित टर्मिनल को नोटिस जारी कर दिया है. फिर सरकार ने कंपनी से 7 दिन के भीतर जवाब मांगा है. साथ ही जिन मीटरों में गड़बड़ी मिली है, उनका इस्तेमाल तब तक रोकने का निर्देश दिया गया है जब तक उनकी जांच नहीं हो जाती है.

टर्मिनल पर क्या मिली गड़बड़ी?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कर्नाटक के लीगल मेट्रोलॉजी विभाग ने 25 नवंबर को बेंगलुरु के देवनागोंथी स्थित IOC टर्मिनल की जांच की थी. यहां अधिकारियों ने पेट्रोल और एथेनॉल की सप्लाई मापने वाले मास फ्लो मीटर की जांच की.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रिजवान अरशद के मुताबिक, जांच में एथेनॉल की सप्लाई में हर 3,000 लीटर पर 14 लीटर ज्यादा मात्रा दर्ज की गई. वहीं, पेट्रोल की सप्लाई में हर 3,000 लीटर पर 4 से 6 लीटर की कमी पाई गई. एक दूसरे मीटर में भी हर 3,000 लीटर पर 3 लीटर एथेनॉल ज्यादा देने की बात सामने आई. सरकार का कहना है कि ये अंतर मानकों के दायरे से बाहर हैं. इसी आधार पर IOC को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.

सैंपल में कितना मिला एथेनॉल?

ये मामला सिर्फ टर्मिनल पर मीटर की गड़बड़ी का नहीं है. इससे पहले कर्नाटक सरकार ने राज्य के 7 जिलों के पेट्रोल पंपों से सैंपल लेकर उनकी जांच कराई थी. इन 14 सैंपल को NABL से मान्यता प्राप्त लैब में भेजा गया था.

सरकार के मुताबिक, इनमें से 11 सैंपल में एथेनॉल की मात्रा 20 फीसदी से ज्यादा मिली. जांच में सबसे ज्यादा 31.2 फीसदी एथेनॉल एक IOC के पेट्रोल सैंपल में पाया गया. वहीं, कुछ दूसरे सैंपल में भी मात्रा 25 से 30 फीसदी के बीच दर्ज की गई. टोटल सैंपल में एथेनॉल की मात्रा 13.5 फीसदी से 31.2 फीसदी तक रही.

E20 पेट्रोल पर क्यों हो रही है बहस?

E20 पेट्रोल, एक ऐसा पेट्रोल जिसमें 20 फीसदी एथेनॉल और बाकी हिस्सा पेट्रोल होता है. लेकिन कर्नाटक सरकार का सवाल है कि जब तय सीमा 20 फीसदी है, तो जांच में इससे ज्यादा एथेनॉल कैसे मिल रहा है? राज्य सरकार का कहना है कि जरूरत से ज्यादा एथेनॉल मिलने पर गाड़ियों की माइलेज और उनके कुछ पार्ट्स पर असर पड़ सकता है.

तेल कंपनियों ने क्या कहा?

दूसरी तरफ IOC, BPCL और HPCL जैसी सरकारी तेल कंपनियों ने कर्नाटक सरकार के जांच नतीजों पर सवाल उठाए हैं. कंपनियों का कहना है कि राज्य की ओर से सामने रखे गए आंकड़े तय तकनीकी और कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक की गई जांच से साबित नहीं होते हैं. ऐसे में फिलहाल ये मामला राज्य सरकार और तेल कंपनियों के बीच जांच के नतीजों को लेकर विवाद का रूप ले चुका है.

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