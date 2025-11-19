हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसअडानी की ही झोली में आएगी कंपनी! वेदांता को पछाड़ रेस में आगे; खबर मिलते ही चढ़ने लगा पावर स्टॉक

अडानी की ही झोली में आएगी कंपनी! वेदांता को पछाड़ रेस में आगे; खबर मिलते ही चढ़ने लगा पावर स्टॉक

JP Power Share: जेपी पावर में दिवालिया जयप्रकाश एसोसिएट्स की लगभग 24 परसेंट की हिस्सेदारी है. अगर वेदांता को पछाड़कर अडानी ग्रुप कंपनी को खरीद लेती है, तो इससे जेपी पावर के बिजनेस को मुनाफा होगा.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 19 Nov 2025 03:06 PM (IST)
JP Power Share: जयप्रकाश पावर वेंचर्स (JP Power) के शेयरों में आज गजब की तेजी देखने को मिल रही है. इंट्राडे कारोबार में शेयर 9 परसेंट तक उछलकर 18.63 रुपये के लेवल पर कारोबार करते नजर आए. शेयरों में आज आई इस तेजी के पीछे एक वजह है.

क्यों पावर शेयर बना रॉकेट?

दरअसल, ऐसी खबरें आ रही हैं कि अडानी ग्रुप दिवालिया इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स (जेएएल) को खरीदने की रेस में माइनिंग सेक्टर की बड़ी कंपनी वेदांता (Vedanta) को पछाड़ सकता है. इसी क्रम में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज  (NSE) और BSE पर स्मॉल-कैप शेयर जेपी पावर का शेयर 9.12 परसेंट चढ़कर 19.25 रुपये के दिन के हाई लेवल पर पहुंच गया.

जेपी पावर में दिवालिया जयप्रकाश एसोसिएट्स की लगभग 24 परसेंट की हिस्सेदारी है. ऐसे में बाजार को उम्मीद है कि अगर बोली लगाने की रेस में अडानी ग्रुप बाजी मार लेता है, तो इससे बाजार में जेपी पावर के कारोबार को मुनाफा पहुंचेगा. 

अडानी ने वेदांता को कैसे पछाड़ा?

सबसे पहले जब सितंबर में कर्ज में डूबी जेपी एसोसिएट्स के लिए खरीदार तलाशने के लिए नीलामी रखी गई थी, तब 17000 करोड़ रुपये की बोली लगाकर वेदांता रेस में सबसे आगे थी. वेदांता ने पांच साल में इसका भुगतान करने का प्रस्ताव रखा, जबकि अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने भले ही 12500 करोड़ रुपये की बोली लगाई, लेकिन दो साल भुगतान करने का प्रस्ताव रखा है. शायद इसलिए माना जा रहा है कि कंपनी आखिरकार अडानी की ही झोली में आएगी क्योंकि जेएएल के लेनदारों की समिति (CoC) अडानी ग्रुप के प्रस्ताव को वेदांता ग्रुप के प्रस्ताव से बेहतर मान रही है. जेएएल का कारोबार रियल एस्टेट से लेकर सीमेंट, पावर, होटल और सड़क जैसे कई बड़े सेक्टरों में फैला हुआ है.  

जेपी इंफ्रा के MD गिरफ्तार

हाल ही में जेपी ग्रुप की दूसरी कंपनी जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड (JP Infratech Limited) के मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज गौर को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया है. ईडी का आरोप है कि जयप्रकाश एसोसिएट्स ने मनोज गौर के जरिए 12000 करोड़ रुपये का फ्रॉड और घर खरीदारों के पैसों का हेरफेर किया है. 

 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

