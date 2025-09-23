Yes Bank: जापान के सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन (SMBC) की अब यस बैंक में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है. यस बैंक ने मंगलवार को जानकारी दी है कि SMBC ने बैंक में 4.22 परसेंट की और हिस्सेदारी हासिल कर ली है. इसी के साथ यस बैंक में SMBC की हिस्सेदारी पहले के 20 परसेंट से बढ़कर अब 24.22 परसेंट हो गई है.

ऑफ-मार्केट सेल के जरिए हासिल किए शेयर

यस बैंक ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा है कि SMBC ने 22 सितंबर को ऑफ-मार्केट बिक्री के जरिए बैंक के 132.39 करोड़ शेयर हासिल कर लिए. इसी सौदे के साथ SMBC के पास बैंक के शेयरों की संख्या बढ़कर 759.51 करोड़ शेयर हो गई है. अब SMBC यस बैंक का सबसे बड़ा शेयरहोल्डर है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के पास इसकी 10 परसेंट से ज्यादा की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी बनी हुई है. जबकि एक वक्त ऐसा भी था जब यस बैंक में SBI की 24 परसेंट हिस्सेदारी थी.

इसी के साथ अब बुधवार को कारोबारी सत्र के दौरान यस बैंक के शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है. यस बैंक ने कहा कि SMBC ने यह कदम जापान और भारत के बीच इंवेस्टमेंट को आसान बनाने, कॉर्पोरेट बैंकिंग, ट्रेजरी सर्विस और क्रॉस-बॉर्डर सॉल्यूशन में तेजी लाने के लिए उठाया है. इसके अलावा, यस बैंक ने कहा कि चार डोमेस्टिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों - क्रिसिल, इक्रा, इंडिया रेटिंग्स और केयर - ने अब इसे AA की रेटिंग दी है.

SBI ने की थी बैंक में हिस्सा बेचने की घोषणा

पिछले हफ्ते देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने यस बैंक में लगभग 13.18 परसेंट की हिस्सेदारी जापान की सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन (SMBC) 8,888.97 करोड़ रुपये में बेचने का ऐलान किया था. SMBC ने ग्लोबल इंवेस्टमेंट फर्म कार्सलाइल ग्रुप की सहयोगी कंपनी सीए बास्क इन्वेस्टमेंट्स के साथ यस बैंक में अपनी इक्विटी हिस्सेदारी 4.22 परसेंट अधिक बढ़ाने के लिए एक समझौता किया है. मार्च 2020 में कोरोना के आने के कुछ समय पहले यस बैंक को मार्केट में बनाए रखने के लिए RBI और सरकार ने मिलकर जरूरी कदम उठाए. इसके तहत, एसबीआई के नेतृत्व में बैंकों ने यस बैंक में 79 परसेंट हिस्सेदारी हासिल की, जिससे इसे बनाए रखने में मदद मिली.

