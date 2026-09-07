आज कितनी महंगी हुई रसोई गैस, जानें 14 और 19 किलो LPG सिलेंडर कितने का मिलेगा
दिल्ली में आज घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है. 14.2 किलो का सिलेंडर 942 रुपए में मिल रहा है. जानिए घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के ताजा दाम.
रसोई गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले परिवारों के लिए आज राहत की खबर है. 7 सितंबर 2026 को घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है. दिल्ली में 14.2 किलो का घरेलू गैस सिलेंडर आज भी 942 रुपए में मिल रहा है.
महीने की शुरुआत में गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव होता है या नहीं, इस पर आम लोगों की नजर रहती है. खासकर घर का बजट संभालने वाले परिवारों के लिए रसोई गैस का खर्च हर महीने के जरूरी खर्चों में शामिल होता है. ऐसे में कीमत स्थिर रहने से फिलहाल लोगों को एक्स्ट्रा बोझ नहीं उठाना पड़ेगा.
शहर अनुसार, घरेलू गैस सिलेंडर का दाम-
|शहर
|घरेलू सिलेंडर की कीमत
|दिल्ली
|942.00 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
|मुंबई
|941.50 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
|कोलकाता
|968.00 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
|चेन्नई
|957.50 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
|बेंगलुरु
|944.50 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
|लखनऊ
|942.50 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
|नोएडा
|942.80 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
|वाराणसी
|943.10 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
|रांची
|999.50 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
7 सितंबर को कितने रुपए लीटर मिल रहा है पेट्रोल-डीजल, जानें अपने शहर तक का ताजा भाव
शहर अनुसार, कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम-
|शहर
|कमर्शियल सिलेंडर की कीमत
|दिल्ली
|2,747.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
|मुंबई
|2,701.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
|कोलकाता
|2,884.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
|चेन्नई
|2,916.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
|बेंगलुरु
|2,831.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
|लखनऊ
|2755.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
|नोएडा
|2760.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
|वाराणसी
|2757.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
|रांची
|2,933.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
कमर्शियल सिलेंडर हुआ कितना महंगा?
घरेलू गैस सिलेंडर के दाम भले ही स्थिर हैं, लेकिन होटल, रेस्तरां, ढाबे और दूसरे कारोबारी इस्तेमाल के लिए लिए जाने वाले गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी हुई है. दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 2747.50 रुपए हो गई है. पिछले महीने यह सिलेंडर 2738 रुपए में मिल रहा था, यानी इसकी कीमत में 9.50 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी हुई है.
कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा होने का असर होटल और खाने-पीने से जुड़े कारोबार के खर्च पर पड़ सकता है. कारोबारियों के लिए ईंधन की लागत बढ़ने से कुल खर्च भी बढ़ सकता है.