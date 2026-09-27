आज बैंक बंद हैं या खुले हैं? जानें रविवार को छुट्टी का क्या है स्टेटस

आज रविवार, 27 सितंबर है. वैसे तो संडे को बैंक बंद ही रहते हैं लेकिन आज देशभर के बैंक में आपको ताला नजर नहीं आएगा. असल में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सारे सरकारी और ग्रामीण बैंकों को खुला रखने का आदेश दिया है.

ऐसे में आपके शहर में बैंक आज कितने बजे से कितने बजे तक खुला रहेगा, ये आप यहां से जान सकते हैं. यहां से आप बैंक से जुड़ी सारी जानकारी मिलेगी.

रविवार को क्यों खुले हैं बैंक?

दरअसल, सोमवार 28 सितंबर से लेकर बुधवार 30 सितंबर तक बैंक यूनियन ने हड़ताल की घोषणा की है. ये 3 दिनों की हड़ताल है. शनिवार, 26 सितंबर को तो पहले से ही बैंक की छुट्टी थी, ऐसे में लोगों का काम लगातार 5 दिनों के लिए ना रुके इसलिए रविवार को बैंक खोलना जरूरी था.

क्या सारे बैंक खुले रहेंगे?

आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक जैसे सारे सरकारी बैंक तो खुले रहेंगे ही. साथ ही ग्रामीण बैंक भी खुले रहने वाले हैं. लेकिन प्राइवेट बैंक खुले रहें ये जरूरी नहीं है. ऐसे में आज HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक औबैंक बैंक बंद रह सकते हैं.

आज कितने बजे तक खुले रहेंगे बैंक?

आज दूसरे दिनों की तरह ही बैंक सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुला रहने वाला है. इस समय के बीच में ही आपको बैंक के सारे काम निपटा लेने चाहिए. इसके बाद तो अगले 3 दिनों तक कोई भी काम नहीं हो पाएगा.

हड़ताल के बीच कौन से बैंक खुले रहेंगे?

सहकारी बैंकिंग से जुड़ी प्रमुख संस्थाओं जैसे NAFCUB, NUCFDC और NAFSCoB ने साफ किया है कि सहकारी बैंक तीन दिनों की इस हड़ताल में शामिल नहीं होंगे. ऐसे में ये बैंक 3 दिनों में बंद नहीं रहने वाले हैं, लेकिन आज बंद रहेंगे क्योंकि आज रविवार है.

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