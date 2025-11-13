IRCTC Dividend: इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) ने बुधवार (12 नवंबर) को कारोबारी साल 2025-26 की दूसरी तिमाही के नतीजे का ऐलान कर दिया. इस दौरान कंपनी ने 342 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया, जो पिछले साल की समान तिमाही के 308 करोड़ से 11 परसेंट ज्यादा है.

जुलाई-सितंबर के दौरान कंपनी का रेवेन्यू भी 7.7 परसेंट बढ़कर 1146 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले साल की इसी अवधि में 1064 करोड़ रुपये आंकी गई थी. EBITDA भी एक साल पहले की समान तिमाही के 372.8 करोड़ से 8.3 परसेंट बढ़कर 404 करोड़ हो गया. कंपनी का EBITDA मार्जिन 35.2 परसेंट रहा, जो वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही के 35 परसेंट से थोड़ा ज्यादा है.

जानें कब है रिकॉर्ड डेट?

अब कंपनी ने अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा डिविडेंड के तौर पर निवेशकों में बांटने का मन बनाया है. IRCTC ने 2 रुपये फेस वैल्यू के इक्विटी शेयर पर 5 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान किया है. कंपनी ने इसके लिए शुक्रवार, 21 नवंबर, 2025 को रिकॉर्ड डेट तय किया है. इसी तरह से कंपनी ने पहली तिमाही में 2 रुपये की फेस वैल्यू वाले शेयर पर 1 रुपये देने की बात की थी.

कंपनी के शेयर का हाल

बुधवार को बीएसई पर IRCTC के शेयर 5.05 रुपये या 0.71 परसेंट चढ़कर 715.50 रुपये पर बंद हुए. हालांकि, कारोबार के दौरान इसकी कीमत 718.05 रुपये तक पहुंच गई थी. शेयर के 52- हफ्ते का हाई लेवल 859.95 रुपये और इसके 52- हफ्ते का लो लेवल 655.70 रुपये है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

