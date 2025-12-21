Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Year Ender 2025: भारतीय शेयर बाजार में साल 2025 में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) की बाढ़ रही. कई नामी कंपनियों से लेकर छोटी-छोटी कंपनियों ने इस साल शेयर बाजार में अपनी शुरुआत की. रिन्यूएबल एनर्जी, न्यू एज टेक स्पेस, हेल्थकेयर और फाइनेंशियल इत्यादि सेक्टर की कई कंपनियां इस साल लॉन्च हुई हैं. आंकड़ों की बात करें तो, करीब 106 कंपनियों के आईपीओ इस साल लॉन्च हुए हैं.

कंपनियों ने प्राइमरी मार्केट से करीब 1.8 लाख करोड़ रुपये जुटाए हैं. हालांकि, इन कंपनियों में से आधी से ज्यादा कंपनियां लाल निशान पर ट्रेड कर रही हैं. जो निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर नहीं हैं. वहीं, कुछ चुनिंदा आईपीओ ने निवेशकों को तगड़ा मुनाफा कमाने का अवसर दिया हैं. आइए जानते हैं, ऐसी की कुछ कंपनियों के बारे में....

1. मीशो (Meesho)

मीशो कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग 10 दिसंबर, 2025 को हुई थी. लिस्टिंग के दौरान ही कंपनी शेयर 46.40 फीसदी की प्रीमियम पर लिस्ट हुए थे. कंपनी ने इश्यू प्राइस 111 रुपये तय किया था, वहीं लिस्टिंग 162.50 रुपये पर हुई थी.

सप्ताह के आखिरी कारोबारी सेशन शुक्रवार, 19 दिसंबर को बीएसई पर कंपनी के शेयर 224.50 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे. जो पिछले दिन बंद की तुलना में 4.67 फीसदी या 11 रुपये की गिरावट दिखाता है. हालांकि इश्यू प्राइस की तुलना में अब तक कंपनी के शेयर करीब 103 प्रतिशत तक उछल गए हैं. जिससे निवेशकों को तगड़ा मुनाफा कमाने का अवसर मिला हैं.

2. आदित्य इंफोटेक (Aditya Infotech)

शेयर बाजार में आदित्य इंफोटेक कंपनी की लिस्टिंग शानदार रही थी. कंपनी शेयर पहले ही दिन 50.37 प्रतिशत या 340 रुपये के प्रीमियम पर 1015 रुपये पर लिस्ट हुए थे. कंपनी की ओर से इश्यू प्राइस 675 रुपये तय किया था.

शुक्रवार के कारोबारी दिन बीएसई पर कंपनी के शेयर 1558.20 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे. 52 सप्ताह के हाई लेवल के दौरान कंपनी शेयरों ने 1747.55 रुपये का आंकड़ा छूआ था. अपने इश्यू प्राइस से अब तक कंपनी शेयरों में करीब 130 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है.

3. Stallion India Fluorochemicals



Stallion India Fluorochemicals का आईपीओ जनवरी, 2025 में ओपन हुआ था. कंपनी ने लिस्टिंग डे की शुरुआत 30 रुपये प्रीमियम पर की थी. कंपनी की ओर से इश्यू प्राइस 90 रुपये तय किया था. शुक्रवार को बीसई पर कंपनी के शेयर 203.65 रुपये पर कारोबार कर रहे थे. कंपनी के शेयरों में लिस्टिंग से लेकर अब तक करीब 125 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: इस पेनी स्टॉक ने कर दिया मालामाल! 12,200% रिटर्न से निवेशकों की बल्ले-बल्ले, जानें डिटेल