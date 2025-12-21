इस पेनी स्टॉक ने कर दिया मालामाल! 12,200% रिटर्न से निवेशकों की बल्ले-बल्ले, जानें डिटेल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Penny Stock Multibagger: भारतीय शेयर बाजार की Izmo Limited कंपनी के शेयरों ने अपने निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया हैं. आंकड़ों की बात करें तो, कंपनी के पोजीशनल निवेशकों को अगस्त 2013 से अबतक कंपनी शेयरों से 12,200 फीसदी का रिटर्न कमाने का अवसर मिला हैं.

इस पेनी स्टॉक की कीमतों में जारी तेजी के कारण निवेशकों को बंपर मुनाफा हुआ हैं. अगर किसी निवेशक ने उस समय इन शेयरों पर एक लाख रुपये का दांव लगाया होगा, तो आज उसकी कीमत करीब 1.23 करोड़ रुपये के आंकड़े पर पहुंच गई होगी. आइए जानते हैं, शेयर बाजार में कंपनी का हाल....

बीएसई पर कंपनी का हाल

सप्ताह के आखिरी कारोबारी सेशन शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025 को बीएसई पर कंपनी के शेयर 0.48 प्रतिशत या 3.85 रुपये की गिरावट के साथ 793.80 रुपये पर कारोबार कर रहे थे. कारोबारी दिन के दौरान कंपनी शेयर 811.35 रुपये के हाई लेवल तक पहुंचे थे.

कंपनी शेयरों के 52 सप्ताह के हाई लेवल की बात करें तो, इस दौरान कंपनी शेयर 1380 रुपये के आंकड़े तक पहुंच गए थे. वहीं, 52 सप्ताह का लो लेवल 231.30 रुपये था.

कंपनी शेयरों का 5 साल का प्रदर्शन

प्राप्त जानकारी के अनुसार, Izmo Limited कंपनी के शेयरों ने पिछले 5 सालों में करीब 1,520 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया है. वहीं, आखिर 1 साल की बात करें तो, निवेशकों को 938 प्रतिशत का रिटर्न कमाने का अवसर मिला है.

कंपनी की आगे की योजना?

कंपनी ने 1 दिसंबर को दी गई जानकारी में बताया कि, कंपनी कारोबार को सेमीकंडक्टर पैकेजिंग और ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस तक बढ़ाने की योजना बना रही है. कंपनी के अनुसार आने वाले समय में इन सेगमेंट्स से नए अवसर खुल सकते हैं. कंपनी को 2030 तक करीब 14 फीसदी की सालाना ग्रोथ (CAGR) मिलने की उम्मीद है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

