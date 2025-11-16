हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिजनेस Ipo शेयर बाजार में आईपीओ की बहार! इस सप्ताह दो लॉन्च और सात लिस्टिंग, जानें पूरी जानकारी

शेयर बाजार में आईपीओ की बहार! इस सप्ताह दो लॉन्च और सात लिस्टिंग, जानें पूरी जानकारी

17 नवंबर से शुरु हो रहे कारोबारी सप्ताह में दो नई कंपनियों के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ ) लॉन्च हो रहे हैं. साथ ही कुछ कंपनियों के आईपीओ लिस्ट होने के लिए  तैयार हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 16 Nov 2025 10:42 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Upcoming IPO India: भारतीय शेयर बाजार में पिछले कुछ दिनों से उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. 17 नवंबर से शुरु हो रहे कारोबारी सप्ताह में दो नई कंपनियों के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ ) लॉन्च हो रहे हैं. साथ ही कुछ कंपनियों के आईपीओ लिस्ट होने के लिए तैयार हैं.

ऐसे में यह कारोबारी सप्ताह निवेशकों के लिए बहुत खास हो सकता हैं. उनके लिए निवेश के नए अवसर बन रहे हैं. 19 से 21 नवंबर के बीच एक्सेलसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज और गलार्ड स्टील का आईपीओ लॉन्च होने वाला है. जिससे शेयर मार्केट में हलचल देखने को मिल सकती है. 

 एक्सेलसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज आईपीओ

एक्सेलसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मॉडल पर काम करने वाली कंपनी है. कंपनी शिक्षा व परीक्षाओं से जुड़ी तकनीकी सेवाएं देती है. कंपनी का आईपीओ 19 वंबर से 21 नवंबर तक खुला रहेगा. कंपनी ने प्राइस बैंड 114 से 120 रुपए के बीच तय किया है.

एक्सेलसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज इस आईपीओ के माध्यम से 500 करोड़ रुपए जुटाने का प्रयास करेगी. इसके तहत 180 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किए जाएंगे और 320 करोड़ रुपए हिस्सा ऑफर फॉर सेल का होगा. कंपनी आईपीओ से जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल नई जमीन खरीदने, बिल्डिंग बनाने, IT सिस्टम मजबूत करने और अन्य कारोबारी जरूरतों को पूरा करने में करेगी.    

गलार्ड स्टील आईपीओ

इंजीनियर्ड स्टील कास्टिंग्स बनाने वाली कंपनी गलार्ड स्टील का आईपीओ 19 से 21 नवंबर तक खुला रहेगा. आईपीओ के जरिए कंपनी 37.50 करोड़ रुपए जुटाने का प्रयास करेगी. कंपनी के सारे शेयर फ्रेश जारी किए जाएंगे. कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड 142 से 150 रुपए रखा है.

कंपनी इन पैसों का इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़ाने, नए ऑफिस बनवाने और सामान्य कारोबारी खर्च को पूरा करने में करेगी. 

इन कंपनियों की होगी लिस्टिंग

18 से 21 नवंबर के बीच कुल सात कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट होने जा रही हैं. 18 नवंबर को फिजिक्सवाला, MV Photovoltaic, महामाया लाइफसाइंसेज और वर्कमेट्स Core2Cloud की लिस्टिंग निर्धारित है. इसके बाद 19 नवंबर को Tenneco Clean Air बाजार में आएगी. 20 नवंबर को Fujiyama पावर सिस्टम्स और 21 नवंबर को Capillary टेक्नोलॉजीस लिस्ट होगी

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 16 Nov 2025 10:42 AM (IST)
