IPO Market 2026: भारतीय शेयर बाजार में साल 2025 में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) की बहार रही. कई जानी-मानी कंपनियों से लेकर छोटी कंपनियों ने शेयर बाजार में अपनी शुरुआत की. जिससे निवेशकों को दांव लगाने के बहुत से मौके मिले. अब निवेशकों की नजर साल 2026 में आने वाले आईपीओ पर होगी.

बाजार जानकारों के अनुसार, इस साल की तरह ही आने वाला साल भी प्राइमरी मार्केट के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. कई बड़ी कंपनियां बाजार में अपनी शुरुआत कर सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स में मिली जानकारी के अनुसार बहुत सी कंपनियों को सेबी की ओर से मंजूरी मिल गई है.

वहीं, कुछ कंपनियों पाइपलाइन में हैं. जिससे पता चलता है कि साल 2026 में भी आईपीओ की बहार आ सकती है. आइए जानते हैं, ऐसे ही कुछ कंपनियों के बारे में....

1. Zepto IPO

क्विक कॉमर्स सेगमेंट की कंपनी Zepto आईपीओ लाने की तैयारी में है. Zepto ने बहुत तेजी से अपना मार्केट बढ़ाया है. बड़े शहरों में तो कंपनी काफी फेमस है. कंपनी के आईपीओ पर निवेशकों की नजर रहने वाली हैं.

2. Flipkart IPO

Flipkart ई- कॉमर्स सेक्टर की एक जानी-मानी कंपनी है. Flipkart 2026 में अपना आईपीओ ला सकती है. कंपनी में किए गए बदलाव से शेयर बाजार में लिस्टिंग का रास्ता बन सकता है. कंपनी आईपीओ पर निवेशकों के दांव लगाने की उम्मीद हैं.

3. PhonePe IPO

साल 2026 में फोनपे अपना आईपीओ ला सकती है. कंपनी की ओर से चुपचाप तरीके से सेबी के पास डॉक्यूमेंट जमा किए गए हैं. देश में फोनपे यूजर्स की संख्या लगातार बढ़ रही हैं.

4. Reliance Jio IPO

Reliance Jio का आईपीओ साल 2026 के सबसे बड़े आईपीओ में से एक हो सकता है. रिपोर्ट्स से मिली जानकारी के अनुसार, कंपनी साल 2026 के पहली छमाही में बाजार में अपनी शुरुआत कर सकती है.

5. NSE IPO

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का IPO बाजार के लिए एक बड़ा इवेंट साबित हो सकता है. निवेशक काफी समय से इसके आने का इंतजार कर रहे हैं. हाल ही में मिले संकेतों से यही लग रहा है कि NSE का IPO जल्द ही बाजार में आ सकता है.

