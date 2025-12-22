Gold Price Today: सोने की कीमतें घटी या बढ़ी? जानें 22 दिसंबर को आपके शहर का ताजा रेट
Gold Price Today: घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में सोमवार, 22 दिसंबर को तेजी देखने को मिल रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 फरवरी, 2026 का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा सोमवार को 1,34,899 रुपये (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,34,196 रुपये पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था.
22 दिसंबर की सुबह 9:55 बजे, एमसीएक्स पर 5 फरवरी का एक्सपायरी वाला गोल्ड 1,35,562 रुपए पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 1350 रुपये की उछाल दिखाता है. एमसीएक्स गोल्ड शुरुआती कारोबार में 1,35,698 रुपए के हाई लेवल पर पहुंचा था.
आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)
दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,34,320 रुपए
22 कैरेट - 1,23,140 रुपए
18 कैरेट - 1,00,780 रुपए
मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,35,280 रुपए
22 कैरेट - 1,24,000 रुपए
18 कैरेट - 1,01,460 रुपए
चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,36,150 रुपए
22 कैरेट - 1,24,800 रुपए
18 कैरेट - 1,04,200 रुपए
कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,35,280 रुपए
22 कैरेट - 1,24,000 रुपए
18 कैरेट - 1,01,460 रुपए
अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,35,330 रुपए
22 कैरेट - 1,24,050 रुपए
18 कैरेट - 1,01,510 रुपए
लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,35,430 रुपए
22 कैरेट - 1,24,050 रुपए
18 कैरेट - 1,01,610 रुपए
पटना में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,35,330 रुपए
22 कैरेट - 1,24,050 रुपए
18 कैरेट - 1,01,510 रुपए
हैदराबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,35,280 रुपए
22 कैरेट - 1,24,000 रुपए
18 कैरेट - 1,01,460 रुपए
सोने की कीमतों में हमेशा बदलाव आता रहता है. कीमतों में होने वाला उतार-चढ़ाव के पीछे कई वजहें काम करती हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में होने वाले बदलाव, वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चित स्थिति, रुपये की मजबूती या कमजोरी और सरकार की टैक्स से जुड़ी नीतियां. ये सभी सीधे तौर पर सोने के दाम पर असर डालती हैं. यही कारण है कि सोने का भाव लगभग हर दिन बदल जाता है.
ऐसे में अगर आप आज यानी 22 दिसंबर 2025 को सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो सबसे पहले अपने शहर के ताजा रेट जरूर जान लें. इससे न सिर्फ आपको सही जानकारी मिलेगी, बल्कि साथ ही आपको अपनी खरीदारी पर किसी तरह का आर्थिक नुकसान नहीं होगा.
