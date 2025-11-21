मीशो जल्द ला सकती है IPO, दिसंबर में हो सकती है बाजार में एंट्री, जानें पूरा प्लान
देश की जानी- मानी ई-कॉमर्स कंपनी मीशो के आईपीओ का इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है. एक रिपोर्ट के अनुसार, अगर सभी चीजों सही रही तो, दिसंबर महीने में कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च कर सकती है.
Meesho IPO news: देश की जानी- मानी ई-कॉमर्स कंपनी मीशो के आईपीओ का इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है. हिंंदुस्तान न्यूज में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, अगर सभी चीजों सही रही तो, दिसंबर महीने में कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च कर सकती है.
उद्योग जगत के एक सूत्र की माने तो, रोड शो और निवेशकों के साथ चर्चा के बाद कंपनी ने अपना मूल्यांकन तय कर लिया है. जल्द ही कंपनी भारतीय शेयर बाजार में लिस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी. कंपनी की तरफ से जुलाई महीने में गोपनीय तरीके से सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर दाखिल किए गए थे.
मीशो आईपीओ डिटेल
मीशो शेयर बाजार में उतरने की तैयारी में है और इसके तहत कंपनी लगभग 4,250 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है. इस आईपीओ में उतनी ही रकम का फ्रेश इश्यू शामिल होगा, जबकि कंपनी के कुछ पुराने निवेशक अपने 17,56,96,602 शेयर बेचने की योजना बना रहे हैं.
एलिवेशन, पीक एक्सवी, वेंचर हाईवे और वाई कॉम्बिनेटर जैसे शुरुआती निवेशक अपने शेयर बेच सकते हैं. मिली जानकारी के अनुसार, ये निवेशक अपनी हिस्सेदारी का करीब 5 से 7 प्रतिशत हिस्सा बाजार में उतार सकते हैं. आईपीओ को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, जेपी मॉर्गन, एक्सिस कैपिटल, सिटी और मॉर्गन स्टेनली संभाल रहे हैं, जो इसके बुक रनिंग लीड मैनेजर होंगे.
आईपीओ से जुटाई रकम का क्या होगा?
मीशो आईपीओ से जुटाई गई रकम का मीशो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (एमटीपीएल) में निवेश करेगी. कंपनी आईपीओ के पैसों का इस्तेमाल, क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर, AI और मशीन लर्निंग टीम के वेतन पर खर्च करने की योजना बना रही है. साथ ही मार्केटिंग और कंपनी ब्रांडिंग जैसे चीजों पर भी निवेश का प्लान है.
डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)
यह भी पढ़ें: तेल कंपनियों की भारी वापसी! चालू वित्त वर्ष में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 50 फीसदी से ज्यादा बढ़ने का अनुमान
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL