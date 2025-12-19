Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







ICICI Prudential AMC IPO Listing: सप्ताह के आखिरी कारोबारी सेशन शुक्रवार 19 दिसंबर, 2025 को आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के शेयरों ने मार्केट में जबरदस्त एंट्री ली है. कंपनी ने लिस्टिंग के समय ही निवेशकों को तगड़ा मुनाफा कमाने का अवसर दिया.

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के शेयर बीएसई और एनएसई पर करीब 20 फीसदी की उछाल के साथ लिस्ट हुए. बीएसई पर कंपनी शेयर 2606.20 रुपये तो वहीं एनएसई पर 2600 रुपये पर अपनी शुरुआत की है. आइए जानते हैं, शेयर बाजार में कंपनी का हाल...

बीएसई पर कंपनी का हाल

बीएसई पर कंपनी के शेयर दोपहर करीब 3 बजे 0.49 फीसदी या 12.75 रुपये की गिरावट के साथ 2593.45 रुपये पर कारोबार कर रहे थे. कंपनी शेयरों ने दिन की शुरुआत शानदार की थी. कंपनी शेयरों की लिस्टिंग 2606.20 रुपये पर हुई थी. कारोबारी दिन के दौरान कंपनी शेयर 2662 रुपये के हाई लेवल तक पहुंचे थे.

एनएसई पर कंपनी का हाल

एनएसई पर कंपनी के शेयर करीब 0.12 प्रतिशत या 3 रुपये की गिरावट के साथ 2597 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे. एनएसई पर भी कंपनी शेयरों की लिस्टिंग शानदार रही थी. कंपनी शेयर 2600 रुपये पर लिस्ट हुए थे. कारोबारी दिन के दौरान कंपनी शेयर 2663.40 रुपये के हाई लेवल के आंकड़े पर पहुंचे थे.

निवेशकों ने आईपीओ पर लगाया था जमकर दांव

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के आईपीओ को निवेशकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था. कंपनी को कुल मिलाकर अपने इश्यू पर 39.17 गुना सब्सक्राइब किया गया था. रिटेल निवेशकों की कैटेगरी में आईपीओ 2.53 गुना, जबकि गैर-संस्थागत निवेशकों में 22.04 गुना तक दांव लगाया गया था. क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने आईपीओ को 123.87 गुना सब्सक्राइब किया था.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

