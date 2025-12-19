हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसIpoइस कंपनी की लिस्टिंग ने निवेशकों को किया मालामाल, पहले ही दिन मिला 20% तक का मुनाफा, जानें डिटेल

इस कंपनी की लिस्टिंग ने निवेशकों को किया मालामाल, पहले ही दिन मिला 20% तक का मुनाफा, जानें डिटेल

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के शेयरों ने मार्केट में शुक्रवार को जबरदस्त एंट्री ली है. कंपनी ने लिस्टिंग के समय ही निवेशकों को तगड़ा मुनाफा कमाने का अवसर दिया...

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 19 Dec 2025 03:29 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

ICICI Prudential AMC IPO Listing: सप्ताह के आखिरी कारोबारी सेशन शुक्रवार 19 दिसंबर, 2025 को आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के शेयरों ने मार्केट में जबरदस्त एंट्री ली है. कंपनी ने लिस्टिंग के समय ही निवेशकों को तगड़ा मुनाफा कमाने का अवसर दिया.

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के शेयर बीएसई और एनएसई पर करीब 20 फीसदी की उछाल के साथ लिस्ट हुए. बीएसई पर कंपनी शेयर 2606.20 रुपये तो वहीं एनएसई पर 2600 रुपये पर अपनी शुरुआत की है. आइए जानते हैं, शेयर बाजार में कंपनी का हाल...

बीएसई पर कंपनी का हाल

बीएसई पर कंपनी के शेयर दोपहर करीब 3 बजे 0.49 फीसदी या 12.75 रुपये की गिरावट के साथ 2593.45 रुपये पर कारोबार कर रहे थे. कंपनी शेयरों ने दिन की शुरुआत शानदार की थी. कंपनी शेयरों की लिस्टिंग 2606.20 रुपये पर हुई थी. कारोबारी दिन के दौरान कंपनी शेयर 2662 रुपये के हाई लेवल तक पहुंचे थे.

एनएसई पर कंपनी का हाल 

एनएसई पर कंपनी के शेयर करीब 0.12 प्रतिशत या 3 रुपये की गिरावट के साथ 2597 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे. एनएसई पर भी कंपनी शेयरों की लिस्टिंग शानदार रही थी. कंपनी शेयर 2600 रुपये पर लिस्ट हुए थे. कारोबारी दिन के दौरान कंपनी शेयर 2663.40 रुपये के हाई लेवल के आंकड़े पर पहुंचे थे. 

निवेशकों ने आईपीओ पर लगाया था जमकर दांव

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के आईपीओ को निवेशकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था. कंपनी को कुल मिलाकर अपने इश्यू पर 39.17 गुना सब्सक्राइब किया गया था.  रिटेल निवेशकों की कैटेगरी में आईपीओ 2.53 गुना, जबकि गैर-संस्थागत निवेशकों में 22.04 गुना तक दांव लगाया गया था. क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने आईपीओ को 123.87 गुना सब्सक्राइब किया था. 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: शेयर बिक्री के बाद भी इस कंपनी के स्टॉक बने रॉकेट! 10% तक उछल गए दाम, जानें डिटेल

Published at : 19 Dec 2025 03:25 PM (IST)
Tags :
ICICI Prudential AMC IPO Listing ICICI Prudential AMC Share Price
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Exclusive: 'नीली हल्दी, मलयालम', प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी से ऐसा क्या कहा, मीटिंग में लगने लगे ठहाके
Exclusive: 'नीली हल्दी, मलयालम', प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी से ऐसा क्या कहा, मीटिंग में लगने लगे ठहाके
महाराष्ट्र
नागपुर: कंपनी में वाटर टैंक टावर गिरने से हादसा, 3 मजदरों की मौत, 11 की हालत नाजुक
नागपुर: कंपनी में वाटर टैंक टावर गिरने से हादसा, 3 मजदरों की मौत, 11 की हालत नाजुक
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
आईपीएल 2026
8.6 करोड़ रुपये मिलते ही बदला मन? IPL 2026 के लिए यू-टर्न मार सकते हैं जोश इंग्लिश!
8.6 करोड़ रुपये मिलते ही बदला मन? IPL 2026 के लिए यू-टर्न मार सकते हैं जोश इंग्लिश!
Advertisement

वीडियोज

Danish Pandor Interview: Viral Craze, Akshaye Khanna का Iconic Dance, Ranveer Singh संग Experience और Success के पीछे की Journey
EDLI Rule Change पर बड़ा Clarification | Paisa Live
Global Markets पर हुआ असर, Bank of Japan ने बढ़ाए Interest Rates | Paisa Live
Nitish Kumar Hijab Controversy: हिजाब मामले में ये क्या कह गए Giriraj Singh, सुन रह जाएंगे हैरान! |
अब UPI पर भी मिलेगा Credit – Google Pay का बड़ा धमाका | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Exclusive: 'नीली हल्दी, मलयालम', प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी से ऐसा क्या कहा, मीटिंग में लगने लगे ठहाके
Exclusive: 'नीली हल्दी, मलयालम', प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी से ऐसा क्या कहा, मीटिंग में लगने लगे ठहाके
महाराष्ट्र
नागपुर: कंपनी में वाटर टैंक टावर गिरने से हादसा, 3 मजदरों की मौत, 11 की हालत नाजुक
नागपुर: कंपनी में वाटर टैंक टावर गिरने से हादसा, 3 मजदरों की मौत, 11 की हालत नाजुक
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
आईपीएल 2026
8.6 करोड़ रुपये मिलते ही बदला मन? IPL 2026 के लिए यू-टर्न मार सकते हैं जोश इंग्लिश!
8.6 करोड़ रुपये मिलते ही बदला मन? IPL 2026 के लिए यू-टर्न मार सकते हैं जोश इंग्लिश!
मूवी रिव्यू
Raat Akeli Hai 2 Review: एक पूरे परिवार के मर्डर की ये मिस्ट्री दिमाग घुमा देगी, नवाजुद्दीन सिद्दिका का कमाल परफॉर्मेंस
रात अकेली है 2 रिव्यू: एक पूरे परिवार के मर्डर की ये मिस्ट्री दिमाग घुमा देगी
ट्रेंडिंग
पाकिस्तान के कबड्डी खिलाड़ी ने भारत की जर्सी पहन खेला मैच, लोग बोले - मिल गया एक और 'धुरंधर'
पाकिस्तान के कबड्डी खिलाड़ी ने भारत की जर्सी पहन खेला मैच, लोग बोले - मिल गया एक और 'धुरंधर'
हेल्थ
Snacks To Avoid After 6 PM: शाम 6 बजे के बाद गलती से भी न खाएं ये स्नैक्स, वरना रात भर पेट में बनती रहेगी गैस
शाम 6 बजे के बाद गलती से भी न खाएं ये स्नैक्स, वरना रात भर पेट में बनती रहेगी गैस
यूटिलिटी
प्राइवेट नौकरी करते हैं तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन का कर लें जुगाड़, इस योजना में हर महीने मिलेंगे 5000 रुपये
प्राइवेट नौकरी करते हैं तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन का कर लें जुगाड़, इस योजना में हर महीने मिलेंगे 5000 रुपये
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Embed widget