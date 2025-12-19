शेयर बिक्री के बाद भी इस कंपनी के स्टॉक बने रॉकेट! 10% तक उछल गए दाम, जानें डिटेल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Ola Electric Share Price: भारतीय शेयर बाजार में सप्ताह के आखिरी कारोबारी सेशन शुक्रवार, 19 दिसंबर को ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयरों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रही है. पिछले कुछ दिनों से कंपनी शेयरों में गिरावट देखने को मिली है.

हालांकि, शुक्रवार को कंपनी शेयरों में रॉकेट के रफ्तार की तरह तेजी रही. बीएसई पर कंपनी के शेयर 10 फीसदी तक उछल गए हैं. मिली जानकारी के अनुसार, ओला इलेक्ट्रिक के फाउंडर भाविश अग्रवाल ने तीन दिन का स्टेक सेल पूरा कर लिया है. उन्होंने इन 3 दिनों में 324 करोड़ रुपये के शेयर बेचे हैं. आइए जानते हैं, शेयर बाजार में कंपनी शेयरों का हाल...

बीसएई पर कंपनी के शेयर

ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर बीएसई पर दोपहर करीब 2 बजे 9.97 फीसदी की उछाल या 3.12 रुपये की तेजी के साथ 34.40 रुपये पर कारोबार कर रहे थे. कारोबारी दिन की शुरुआत शेयरों ने 32 रुपये पर की थी. शेयरों के 52 सप्ताह के हाई लेवल की बात करें तो, यह 99.90 रुपये के आंकड़े पर पहुंचे थे. वहीं 52 सप्ताह के लो लेवल के दौरान कंपनी शेयर 30.79 रुपये पर थे.

ओला इलेक्ट्रिक के शेयर ने किया तगड़ा नुकसान

पिछले एक साल में ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयरों ने निवेशकों को तगड़ा झटका दिया हैं. इस दौरान शेयर की कीमतों में 63 फीसदी से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है. 19 दिसंबर 2024 को जहां यह शेयर 95.12 रुपये पर था, वहीं ठीक एक साल बाद शुक्रवार 19 दिसंबर, 2025 को बीएसई पर यह फिसलकर 34.40 रुपये के आंकड़े पर पहुंच गया है.

साल 2025 में ही अब तक शेयर करीब 60 फीसदी टूट चुके हैं, जबकि बीते छह महीनों में इसमें लगभग 25 फीसदी की गिरावट देखने को मिली है. साथ ही, कंपनी के शेयर अभी भी अपने आईपीओ प्राइस से काफी नीचे कारोबार कर रहा है. आईपीओ के दौरान कंपनी की ओर से इश्यू प्राइस 76 रुपये तय किया गया था. लेकिन अगर अभी की कीमत की बात करें तो, यह करीब 50 प्रतिशत से ज्यादा टूट चुका है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

