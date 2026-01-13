Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Gold Price Today: घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में मंगलवार, 13 जनवरी को हल्की तेजी देखने को मिल रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 फरवरी, 2026 का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा मंगलवार को 1,41,847 रुपये (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,42,032 रुपये पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था.

13 जनवरी की सुबह 10:40 बजे, एमसीएक्स पर 5 फरवरी का एक्सपायरी वाला गोल्ड 1,42,157 रुपए पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 125 रुपये की तेजी दिखाता है. एमसीएक्स गोल्ड शुरुआती कारोबार में 1,42,206 रुपए के हाई लेवल पर पहुंचा था.

एमसीएक्स पर 5 मार्च 2026 का एक्सपायरी वाला सिल्वर 2,71,597 रुपये (प्रति किलो) पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 2650 रुपये की उछाल दिखाता है. एमसीएक्स सिल्वर शुरुआती कारोबार में 2,72,202 रुपये के हाई लेवल पर पहुंचा था. आइए जानते हैं कि आज आपके शहर में सोना और चांदी का ताजा भाव क्या है....

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,42,680 रुपए

22 कैरेट - 1,30,800 रुपए

18 कैरेट - 1,07,050 रुपए

मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,42,530 रुपए

22 कैरेट - 1,30,650 रुपए

18 कैरेट - 1,06,900 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,43,680 रुपए

22 कैरेट - 1,31,700 रुपए

18 कैरेट - 1,09,800 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,42,530 रुपए

22 कैरेट - 1,30,650 रुपए

18 कैरेट - 1,06,900 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,42,580 रुपए

22 कैरेट - 1,30,700 रुपए

18 कैरेट - 1,06,950 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,42,680 रुपए

22 कैरेट - 1,30,460 रुपए

18 कैरेट - 1,07,050 रुपए

पटना में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,42,580 रुपए

22 कैरेट - 1,30,700 रुपए

18 कैरेट - 1,06,950 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,42,530 रुपए

22 कैरेट - 1,30,650 रुपए

18 कैरेट - 1,06,900 रुपए

पिछले कुछ दिनों से सोने और चांदी की कीमतों में उछाल दर्ज की जा रही है. ऐसे में अगर आप आज इन बहुमूल्य धातुओं की खरीदारी करने वाले हैं, तो अपने शहर के लेटेस्ट रेट जरूर जान लें. ताकि आपको किसी तरह का आर्थिक नुकसान न हो.

