Gold Price Today: घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में गुरुवार, 8 जनवरी को गिरावट देखने को मिल रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 फरवरी, 2026 का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा गुरुवार को 1,37,829 रुपए (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,37,977 रुपए पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था.

8 जनवरी की सुबह 10:10 बजे, एमसीएक्स पर 5 फरवरी का एक्सपायरी वाला गोल्ड 1,37,234 रुपए पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 750 रुपये की गिरावट दिखाता है. एमसीएक्स गोल्ड शुरुआती कारोबार में 1,37,829 रुपए के हाई लेवल पर पहुंचा था.

सोना के साथ चांदी की कीमतों में भी गुरुवार के कारोबारी दिन गिरावट देखने को मिल रही है. एमसीएक्स पर 5 मार्च 2026 का एक्सपायरी वाला सिल्वर 2,48,882 (प्रति किलो) रुपए पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 1720 रुपये की गिरावट दिखाता है. एमसीएक्स सिल्वर शुरुआती कारोबार में 2,51,889 रुपए के हाई लेवल पर पहुंचा था. आइए जानते हैं, आज आपके शहर में सोना-चांदी किस रेट पर बिक रहा है....

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,38,150 रुपए

22 कैरेट - 1,26,650 रुपए

18 कैरेट - 1,03,650 रुपए

मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,38,000 रुपए

22 कैरेट - 1,26,500 रुपए

18 कैरेट - 1,03,500 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,39,090 रुपए

22 कैरेट - 1,27,500 रुपए

18 कैरेट - 1,06,400 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,38,000 रुपए

22 कैरेट - 1,26,500 रुपए

18 कैरेट - 1,03,500 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,38,050 रुपए

22 कैरेट - 1,26,550 रुपए

18 कैरेट - 1,03,550 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,38,150 रुपए

22 कैरेट - 1,26,650 रुपए

18 कैरेट - 1,03,650 रुपए

पटना में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,38,050 रुपए

22 कैरेट - 1,26,550 रुपए

18 कैरेट - 1,03,550 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,38,000 रुपए

22 कैरेट - 1,26,500 रुपए

18 कैरेट - 1,03,500 रुपए

सोना और चांदी के दाम हर दिन बदलते रहते हैं. वैश्विक स्तर की घटनाओं, रुपये और डॉलर की कीमत, टैक्स इत्यादि चीजों का प्रभाव इसके रेट पर पड़ता है. अगर आप आज इन्हें खरीदने की सोच रहे हैं, तो अपने शहर के ताजा भाव जरूर चेक कर लें. ताकि बाद में किसी तरह का नुकसान न हो.

