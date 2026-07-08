ऋतिक रोशन के साथ बिजनेस पार्टनर बनने का मौका, Cult.fit ला रहा है 4000 करोड़ का मेगा IPO
IPO Alert: आईपीओ में OFS विंडो के तहत कंपनी के को-फाउंडर मुकेश बंसल, एंजेल इन्वेस्टर ब्रूनो रैशले, एशियन पेंट्स की प्रमोटर कंपनी और ऋतिक की कंपनी 'एक्सट्रीम ब्रांड्स' अपना हिस्सा बेचेंगे.
- Cult.fit ने 4000 करोड़ IPO के लिए सेबी पेपर दिए.
- 950 करोड़ के नए शेयर, मौजूदा निवेशक बेचेंगे हिस्सेदारी.
- जुटाई रकम कर्ज चुकाने, सेंटर विस्तार, मार्केटिंग में लगेगी.
कौन-कौन बेच रहे अपना शेयर?
आईपीओ के जरिए कंपनी के मौजूदा निवेशक टेमासेक (Temasek), फिटनेस फर्स्ट लक्जमबर्ग, चिराटे वेंचर्स, टाटा डिजिटल, एक्सेल इंडिया, कलारी कैपिटल और श्रोडर्स कैपिटल 17.86 करोड़ शेयर बेचेंगे.हर इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपये है. हिस्सेदारी बेचने वालों में को-फाउंडर मुकेश बंसल, एंजेल इन्वेस्टर ब्रूनो राशले, डोली ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स, हॉस्पिटैलिटी कंपनी सन एन सैंड होटल्स, एंडिया पार्टनर्स के फाउंडर सतीश आंद्रा, मिंत्रा के पूर्व CEO अनंत नारायणन का फैमिली ट्रस्ट और एक्टर ऋतिक रोशन की इन्वेस्टमेंट कंपनी 'एक्सट्रीम ब्रांड्स' भी शामिल हैं.
कंपनी में कितनी है ऋतिक की हिस्सेदारी?
पैसों का कहां होगा इस्तेमाल?
डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)