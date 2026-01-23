Infosys To Hire Fresh Graduates: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में जहां दुनियाभर की कई बड़ी कंपनियां वर्कफोर्स में कटौती कर एआई में भारी निवेश की राह पर चल पड़ी हैं, वहीं आईटी सेक्टर से एक राहत देने वाली खबर सामने आई है. देश की प्रमुख आईटी कंपनी इन्फोसिस ने वित्त वर्ष 2027 में करीब 20,000 ग्रेजुएट्स की भर्ती करने की योजना बनाई है. मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक के दौरान कंपनी के सीईओ सलिल पारेख ने इस बात की पुष्टि की है.

छंटनी के बीच बड़ी खुशखबरी

इन्फोसिस का यह बड़ा भर्ती प्लान इस बात का संकेत है कि आने वाले वर्षों में एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़ी सेवाओं की मांग तेजी से बढ़ने वाली है. हालांकि पारंपरिक आईटी सर्विसेज में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कंपनी आक्रामक तरीके से नेक्स्ट-जेनरेशन डिजिटल और एआई ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस बढ़ा रही है. यह विस्तार इन्फोसिस की दीर्घकालिक रणनीति को दर्शाता है, जिसमें भविष्य की टेक्नोलॉजी को केंद्र में रखा गया है.

रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 की पहली तीन तिमाहियों में इन्फोसिस पहले ही लगभग 18,000 ग्रेजुएट्स की भर्ती कर चुकी है. दिसंबर तिमाही में ही कंपनी के कर्मचारियों की संख्या में करीब 5,000 का इजाफा हुआ है. उम्मीद जताई जा रही है कि पूरे वित्त वर्ष 2026 में फ्रेशर्स की हायरिंग का आंकड़ा 20,000 तक पहुंच सकता है.

बदल रही कंपनी की मांग

सीईओ सलिल पारेख के मुताबिक, कंपनी के क्लाइंट्स की मांग तेजी से बदल रही है और अब उनका झुकाव एआई और ऑटोमेशन की ओर ज्यादा है. इन्फोसिस को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कस्टमर सर्विस और एप्लिकेशन मॉडर्नाइजेशन जैसे क्षेत्रों में नए अवसर नजर आ रहे हैं, जहां एआई की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है.

गौरतलब है कि पिछले साल टीसीएस, माइक्रोसॉफ्ट समेत कई वैश्विक कंपनियों ने बड़े पैमाने पर छंटनी की थी, जिसके पीछे एआई में निवेश को प्रमुख वजह बताया गया. इससे आईटी सेक्टर में करियर को लेकर युवाओं के मन में कई सवाल खड़े हो गए थे. ऐसे माहौल में इन्फोसिस की यह भर्ती योजना न सिर्फ भरोसा बढ़ाने वाली है, बल्कि यह भी दिखाती है कि एआई के साथ-साथ टैलेंट की अहमियत बनी रहेगी.

