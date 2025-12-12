जल्दी ऑफिस आकर बुरी फंसी लड़की, ऐसा क्या हुआ कि काटने पड़ गए कोर्ट के चक्कर?

इंसान ऑफिस जाता है और अपनी 8-9 घंटे की ड्यूटी पूरी कर वापस घर लौट आता है. कई बार हम ऑफिस देर या जल्दी पहुंच जाते हैं और उस हिसाब से अपना काम निपटाकर लॉग आउट करते हैं. बात एक या दो दिन की हो, तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर आप रोज लेट पहुंचे या समय से काफी पहले ही पहुंच जाए, तो इसमें परेशानी वाली बात है, इससे आपको अपनी नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है. एक ऐसी ही कर्मचारी की काम से छुट्टी कर दी गई है, जो करीब दो साल से काम पर तय समय से पहले आ जाती थी.

कोर्ट पहुंचना पड़ा भारी

नौकरी से निकाली गई इस लड़की ने जब अपने टर्मिनेशन को चैलेंज करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो उसमें भी उसे लेने के देने पड़ गए. कोर्ट ने फैसला सुनाया कि एम्प्लॉयर की कोई गलती नहीं है. मेट्रो की रिपोर्ट के मुताबिक, मामला स्पेन का है. यहां की रहने वाली 22 साल की एम्प्लॉई करीब दो साल से बार-बार अपने ऑफिस में 40 मिनट पहले सुबह 6.45 से 7 बजे के बीच पहुंच जा रही थी.

कई बार उसे अपनी शिफ्ट से पहले न आने के लिए कहा गया, जो कि सुबह 7:30 बजे शुरू होती थी. एम्प्लॉयर का कहना है जल्दी ऑफिस पहुंचने के बाद उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता था. बार-बार ऑफिस जल्दी आने से मना करने के बाद भी लड़की पर कोई असर नहीं पड़ा. सबक सिखाने के लिए उसे नौकरी से निकाले जाने का फैसला लिया गया.

कंपनी ने लगाया भरोसा तोड़ने का आरोप

उसके एम्प्लॉयर ने भी उस पर भरोसा तोड़ने का आरोप लगाया। कोर्ट ने फैसला किया कि उसमें कंपनी और अपने काम के प्रति वफादार न रहने का एक पैटर्न देखा गया. एम्प्लॉयर का साथ देते हुए कोर्ट ने कहा कि उसका जल्दी ऑफिस आना कोई मुद्दा नहीं है, बल्कि यह काम की जगह के नियमों का पालन न करने का उसका इनकार था. कोर्ट ने फैसला सुनाया कि उसने स्पैनिश वर्कर्स स्टैच्यूट के आर्टिकल 54 को तोड़ा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी के एक और कर्मचारी ने कहा कि स्पैनिश महिला लगातार ऑफिस जल्दी पहुंचकर 'टीम कोऑर्डिनेशन' में रुकावट डालती थी.

