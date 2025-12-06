हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसउधर पैसेंजर्स परेशान, इधर भरभराकर गिरे Indigo के शेयर; एयरपोर्ट्स पर त्राहिमाम

उधर पैसेंजर्स परेशान, इधर भरभराकर गिरे Indigo के शेयर; एयरपोर्ट्स पर त्राहिमाम

Indigo Share: DGCA ने 1 नवंबर से क्रू मेंबर्स और पायलटों के काम से जुड़े नियमों में बदलाव किया था. हालांकि, इंडिगो संकट को देखते हुए वीकली रेस्ट को लेकर नियम को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 06 Dec 2025 12:13 PM (IST)
Preferred Sources

Indigo Share: इंडिगो (Indigo) संकट का असर अब उसके शेयरों पर भी देखने को मिल रहा है. इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के शेयर पिछले चार ट्रेडिंग सेशन में 7 परसेंट से ज्यादा गिर चुके हैं. ऑपरेशनल संकट से जूझ रही इंडिगो की चार दिन में 1700 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है.

शेयर का क्या है हाल? 

आलम यह है कि शुक्रवार को BSE पर इंडिगो के शेयर 1.22 परसेंट गिरकर 5,371.30 रुपये पर बंद हुए, जबकि इंट्राडे में यह 3.15 परसेंट फिसलकर 5,266 रुपये पर आ गया था. NSE पर भी यह 1.27 परसेंट लुढ़ककर 5,367.50 रुपये पर बंद हुआ.

1 दिसंबर से कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 16,190.64 करोड़ रुपये से घटकर अब 2,07,649.14 करोड़ रुपये पर आ गया है. पिछले एक साल में बेशक इंडिगो के शेयर में 16.79 परसेंट का उछाल आया है, लेकिन पिछले एक महीने में स्टॉक में 5.72 परसेंट की गिरावट भी आई है और फ्लाइट कैंसलेशन के संकट के बीच यह 8.76 परसेंट नीचे ट्रेड कर रहा है. 

आज भी 350 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल

इंडिगो के पास लगभग दो-तिहाई डोमेस्टिक ट्रैफिक है. ऐसे में लगातार चौथे दिन तक इसका नेटवर्क बाधित रहने से एयर ट्रैवल सिस्टम पूरी तरह से चरमरा गई है. अभी तक हालात सामान्य होता नहीं नजर आ रहा है और देश के कई सारे एयरपोर्ट्स में 350 से ज्यादा फ्लाइट्स आज भी कैंसिल कर दिए गए हैं. ऐसे में लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई है, लोग परेशान और भड़के हुए हैं.

क्या है परेशानी की वजह?

यह संकट नए पायलट फ्लाइंग-टाइम रेगुलेशन की वजह से है. इसके तहत, पायलटों के लिए हफ्ते में दो दिन का वीक ऑफ अनिवार्य कर दिया गया. यानी कि हफ्ते में उनके आराम की समयसीमा को अब 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया है. इसके अलावा, नाइट ड्यूटी 12 AM–6 AM तक होगी और  नाइट शिफ्ट में उड़ान का समय 8 घंटे और ओवरऑल ड्यूटी का समय 10 घंटे तय किया गया.

इस नए नियम का मकसद पायलटों को अधिक आराम दिलाना और हवाई यात्रा की सुरक्षा को बढ़ाना है. DGCA ने 1 नवंबर से क्रू मेंबर्स और पायलटों के काम से जुड़े नियमों में यह बदलाव किया था. इधर, इंडिगो ने बड़े पैमाने पर कैंसिलेशन की वजह 'गलतफहमी' और 'प्लानिंग में कमी' को बताया है. CEO पीटर एल्बर्स ने शुक्रवार को कहा कि 10 से 15 दिसंबर के बीच ऑपरेशन नॉर्मल होने की उम्मीद है. 

सितंबर तिमाही में इंडिगो के नतीजे

भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो को कारोबारी साल 2025-26 की जुलाई-सितंबर तिमाही में तगड़ा नुकसान हुआ. इस दौरान इसका नेट लॉस 161 परसेंट बढ़कर 2,582 करोड़ हो गया, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह 987 करोड़ था. हालांकि, एयरलाइन के कोर ऑपरेशन से रेवेन्यू में दूसरी तिमाही में 9.3 परसेंट का उछाल आया और यह 18,555 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. जबकि एक साल पहले इसी तिमाही में यह 16,969 करोड़ था.  

दूसरी तिमाही में एयरलाइन के नतीजे पर फॉरेन एक्सचेंज कॉस्ट का सबसे ज्यादा असर पड़ा, जुलाई-सितंबर तिमाही में दस गुना से ज्यादा बढ़कर 2,892 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में यह 240 करोड़ रुपये थी. इससे तिमाही में टोटल खर्च के बढ़ जाने से रेवेन्यू बढ़ा, लेकिन नेट लॉस में भी इजाफा हुआ. 

 

 

 

 

 

ये भी पढ़ें:

तैयार हो जाएं! 2026 के अंत तक आ सकता है SpaceX का IPO, वैल्युएशन बढ़ाने की तैयारी में जुटी कंपनी

Published at : 06 Dec 2025 12:13 PM (IST)
Tags :
Indigo Share INDIGO IndiGo Crisis Indigo Market Share
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
श्रीनगर एयरपोर्ट से इंडिगो एयरलाइंस की दूसरी बार उड़ानें रद्द, यात्रियों की बढ़ी परेशानी
श्रीनगर एयरपोर्ट से इंडिगो एयरलाइंस की दूसरी बार उड़ानें रद्द, यात्रियों की बढ़ी परेशानी
इंडिया
अचारी बैगन के साथ लच्छा पराठा और..., राष्ट्रपति भवन में पुतिन को 'शाही डिनर' में क्या-क्या परोसा गया?
अचारी बैगन के साथ लच्छा पराठा और..., राष्ट्रपति भवन में पुतिन को 'शाही डिनर' में क्या-क्या परोसा गया?
टेलीविजन
Bigg Boss 19: शो में जाने से पहले क्या अमाल मलिक को डेट कर चुकी हैं मालती चाहर? बता दी सच्चाई
शो में जाने से पहले क्या अमाल मलिक को डेट कर चुकी हैं मालती चाहर? बता दी सच्चाई
क्रिकेट
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
Advertisement

वीडियोज

Indigo Flight News: जनता की समस्या को मिला समाधान एयर इंडिय, स्पासजेट शुरु करेंगे अतिरिक्त उड़ान !
Interview: Tarun Garg, COO, Hyundai Motor India on Hyundai Creta electric | Auto Live
Haval H9: क्या ये गाड़ी India में मिलती है? | Auto Live #havalh9
Passenger anger On Flight Delay: Indi'Go' कहें या फिर Indi'Stop'? | Bharat Ki Baat With Pratima
Road Test Review Of Volkswagen Golf GTI India | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
जम्मू और कश्मीर
श्रीनगर एयरपोर्ट से इंडिगो एयरलाइंस की दूसरी बार उड़ानें रद्द, यात्रियों की बढ़ी परेशानी
श्रीनगर एयरपोर्ट से इंडिगो एयरलाइंस की दूसरी बार उड़ानें रद्द, यात्रियों की बढ़ी परेशानी
इंडिया
अचारी बैगन के साथ लच्छा पराठा और..., राष्ट्रपति भवन में पुतिन को 'शाही डिनर' में क्या-क्या परोसा गया?
अचारी बैगन के साथ लच्छा पराठा और..., राष्ट्रपति भवन में पुतिन को 'शाही डिनर' में क्या-क्या परोसा गया?
टेलीविजन
Bigg Boss 19: शो में जाने से पहले क्या अमाल मलिक को डेट कर चुकी हैं मालती चाहर? बता दी सच्चाई
शो में जाने से पहले क्या अमाल मलिक को डेट कर चुकी हैं मालती चाहर? बता दी सच्चाई
क्रिकेट
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
विश्व
दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, टॉप-10 में कौन से देश? जानें किस नंबर पर है भारत
दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, टॉप-10 में कौन से देश? जानें किस नंबर पर है भारत
न्यूज़
न्यूक्लियर प्लांट, यूरिया प्रोडक्शन, टूरिस्ट वीजा और यूक्रेन वॉर... PM मोदी और पुतिन का ज्वाइंट स्टेटमेंट | बड़ी बातें
न्यूक्लियर प्लांट, यूरिया प्रोडक्शन, टूरिस्ट वीजा और यूक्रेन वॉर... PM मोदी और पुतिन का ज्वाइंट स्टेटमेंट | बड़ी बातें
यूटिलिटी
इंडिगों के 'महासंकट' के बीच यात्रियों की परेशानी दूर करने उतरा रेलवे, कर डाला ये बड़ा ऐलान
इंडिगों के 'महासंकट' के बीच यात्रियों की परेशानी दूर करने उतरा रेलवे, कर डाला ये बड़ा ऐलान
हिमाचल प्रदेश
जमीन विवाद में घिरे खली, तहसीलदार ने किया बड़ा खुलासा, बोले- 'सेलिब्रिटी कानून से ऊपर नहीं'
जमीन विवाद में घिरे खली, तहसीलदार ने किया बड़ा खुलासा, बोले- 'सेलिब्रिटी कानून से ऊपर नहीं'
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Embed widget