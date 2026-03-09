हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसमिडिल ईस्ट तनाव से भारत की लगी लॉटरी, हुआ कुछ ऐसा कि भारत की ओर दौड़ी टेक कंपनिया; जानें डिटेल...

मिडिल ईस्ट तनाव से भारत की लगी लॉटरी, हुआ कुछ ऐसा कि भारत की ओर दौड़ी टेक कंपनिया; जानें डिटेल...

पश्चिम एशिया में युद्ध के हालात का असर अब टेक इंडस्ट्री पर भी दिखाई देने लगा है. सुरक्षा को देखते हुए बड़ी क्लाउड कंपनियां अपने डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को खाड़ी देशों से हटाने की तैयारी कर रही हैं...

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 09 Mar 2026 04:11 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Middle East Conflict Tech Industry Impact: पश्चिम एशिया में युद्ध के हालात का असर अब टेक इंडस्ट्री पर भी दिखाई देने लगा है. सुरक्षा को देखते हुए दुनिया की बड़ी क्लाउड कंपनियां अपने डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को खाड़ी देशों से हटाने की तैयारी कर रही हैं.

Amazon Web Services (AWS) और Microsoft Azure जैसी कंपनियां दुबई, अबू धाबी और ओमान में मौजूद अपने कुछ महत्वपूर्ण डेटा ऑपरेशंस को कम कर रही हैं. इसके बजाय ये कंपनियां सर्वर और डेटा सेंटर के संचालन के लिए भारत और सिंगापुर जैसे सुरक्षित देशों की ओर रुख कर रही हैं.....

हमलों से हुआ भारी नुकसान

ईरान और इजरायल के बीच जारी इस विवाद से टेक कंपनियां सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट होने का मन बना रही है. 2 मार्च को संयुक्त अरब अमीरात में एडब्लयूएस और बहरीन में एक डेटा सेंटर पर ड्रोन से हमले हुए.

इस हमले से हुए नुकसान का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुछ ही समय में स्थानीय बैंकिंग ऐप्स ने काम करना बंद कर दिया. तकनीकी खामियों के चलते यूएई के शेयर बाजार तक को बंद करना पड़ा. साथ ही दुबई और कुवैत में एयरपोर्ट को चलाने में परेशानी का सामना करना पड़ा.

सेवाओं पर असर, डेटा शिफ्ट करने की सलाह

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर क्लाउड सेवाओं पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है. Amazon की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इस क्षेत्र में उसकी कई सेवाएं या तो पूरी तरह बंद हो गई हैं या उनकी कार्यक्षमता काफी प्रभावित हुई है.

वहीं ऐसी खबरें भी सामने आई हैं कि Microsoft Azure के तेहरान स्थित एक फैसिलिटी सेंटर को निशाना बनाया गया है. इन हालात को देखते हुए कंपनियों ने अपने ग्राहकों को सलाह दी है कि वे मध्य-पूर्व से अपना डेटा जल्द सुरक्षित क्षेत्रों में शिफ्ट कर लें.

कंपनियां भारत में तलाश रही अवसर

तकनीकी दुनिया में डेटा सेंटर की दूरी सीधे इंटरनेट की स्पीड को प्रभावित करती है. अगर सर्वर दूर होते हैं तो वेबसाइट और ऐप की गति धीमी हो जाती है. खासतौर पर बैंकिंग जैसी संवेदनशील सेवाओं के लिए कंपनियों को खाड़ी क्षेत्र के नजदीक और सुरक्षित लोकेशन की जरूरत होती है.

इसी वजह से अब कई कंपनियां भारत में नए विकल्प तलाश रही हैं. मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद व कोच्चि जैसे शहरों में डेटा सेंटर के लिए जगह देखी जा रही है.

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
Published at : 09 Mar 2026 04:08 PM (IST)
