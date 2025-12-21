2026 में बन सकता है बड़ा मुनाफा! ये स्टॉक्स दे सकते हैं दमदार रिटर्न, जानिए एक्सपर्ट की राय

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Long Term Stock Investment 2026: भारतीय शेयर बाजार में पिछले कुछ दिनों से लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा हैं. हालांकि, सप्ताह के आखिरी कारोबारी सेशन शुक्रवार को बाजार में तेजी देखने को मिली थी. बाजार जानकारों का मानना हैं कि, मार्केट में आई स्थिरता के कारण कुछ स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म निवेश से नए मौके बन सकते हैं.

ईटी नाउ स्वदेश में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार बाजार में इस समय गिरावट की वजह से मजबूत कंपनियों के शेयर सस्ती कीमत पर मिल रहे हैं. जिससे निवेश का एक मौका भी बन सकता है. जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के हेड गौरांग शाह ने ऐसे कुछ शेयरों के बारे में जानकारी दी हैं. आइए जानते हैं, आने वाले साल 2026 में किन कंपनी के शेयरों में तेजी रहने की उम्मीद हैं..

इंटरग्लोब एविएशन

इंडिगो की पैरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के शेयर अपने 52 सप्ताह के निचले स्तर से करीब 10 फीसदी की रिकवरी के साथ 5,113 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहे हैं. डीजीसीए और सीसीआई जैसी रेगुलेटरी संस्थाओं की जांच के चलते पहले एविएशन कंपनी के स्टॉक पर दबाव देखने को मिला था.

जिससे इसकी कीमतों में गिरावट दर्ज की गई थी. उस दौरान शेयर में जरूरत से ज्यादा बिकवाली हुई थी. गौरांग का मानना हैं कि, आने वाले दिनों में इसमें तेजी देखी जा सकती है.

लार्जकैप आईटी स्टॉक पर दांव

गौरांग शाह के अनुसार, आईटी सेक्टर में गिरावट के बावजूद भी वे पॉजिटिव हैं. उनका मानना है कि, आने वाले कुछ सालों में इन शेयरों में तेजी आ सकती है. आईटी शेयरों को उन्हें लॉन्ग टर्म बाय रेटिंग दी है. शाह ने आईटी कंपनियों के शेयर टीसीएस, इंफोसिस और Coforge Ltd को मजबूत बाइंग रेटिंग दी हैं.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

