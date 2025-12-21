फ्लाइट कैंसिलेशन पर यात्रियों को बड़ी राहत, इंडिगो अगले हफ्ते से देगी मुआवजा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







IndiGo compensation: नागरिक उड्डयन मंत्रालय की दिशा-निर्देशों के बाद इंडिगो की ओर से यात्रियों को मुआवजा देने की शुरुआत अगले सप्ताह से की जाएगी. दिसंबर महीने की शुरुआत में हजारों की संख्या में फ्लाइट्स रद्द होने के कारण बहुत से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा था.

एयरलाइन कंपनी की ओर से 26 दिसंबर से प्रभावित यात्रियों को मुआवजे के रुप में यात्रा वाउचर जारी किया जाएगा. सरकार ने एयरलाइन कंपनी से कहा हैं कि, वे जल्द से जल्द सभी योग्य यात्रियों को भुगतान करें. 10 हजार रुपये के यात्रा वाउचर उन पैसेजर्स के लिए हैं जो 3, 4 और 5 दिसंबर को कई घंटों तक एयरपोर्ट में फंस गए थे.

सीधे बुकिंग करने वालो को पहले मिलेगा रिफंड

इंडिगो सबसे पहले उन यात्रियों को भुगतान करेगी, जिन्होंने उसकी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए सीधे टिकट खरीदे थे. क्योंकि ऐसे यात्रियों की पूरी जानकारी पहले से एयरलाइन कंपनी के पास मौजूद है. इसके बाद IndiGo ट्रैवल एजेंट्स और ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियों से यात्रियों का डेटा जुटाएगी, ताकि प्रभावित सभी ग्राहकों तक सीधे भुगतान पहुंचाया जा सके.

DGCA करेगी निगरानी

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) की ओर से इस पूरी प्रक्रिया पर निगरानी की जाएगी. साथ ही मंत्रालय भी Air Seva पोर्टल से निगरानी करेगी. ताकि शिकायतों का निपटारा जल्द से जल्द हो सके. इंडिगो की ओर से फ्लाइट्स के कैसिंल होने को लेकर रिफंड देने की शुरुआत हो गई है. कुछ यात्रियों को एयरलाइन कंपनी ने पूरी रकम वापस कर दी है.

हालांकि, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियों के जरिए टिकट करने वाले बहुत से यात्रियों को भुगतान नहीं मिला है. कुछ ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म जैसे MakeMyTrip इत्यादि ने एयरलाइन कंपनी का भुगतान मिलने से पहले ही रिफंड प्रोसेस चालू कर दी थी. डीजीसीए की ओर से सभी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि, वे बिना किसी कटौती के यात्रियों को पूरी राशि का भुगतान करें.

