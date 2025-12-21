हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसफ्लाइट कैंसिलेशन पर यात्रियों को बड़ी राहत, इंडिगो अगले हफ्ते से देगी मुआवजा

फ्लाइट कैंसिलेशन पर यात्रियों को बड़ी राहत, इंडिगो अगले हफ्ते से देगी मुआवजा

नागरिक उड्डयन मंत्रालय की दिशा-निर्देशों के बाद इंडिगो की ओर से यात्रियों को मुआवजा देने की शुरुआत अगले सप्ताह से की जाएगी. कंपनी की ओर से 26 दिसंबर से यात्रा वाउचर जारी किया जाएगा...

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 21 Dec 2025 04:44 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

IndiGo compensation: नागरिक उड्डयन मंत्रालय की दिशा-निर्देशों के बाद इंडिगो की ओर से यात्रियों को मुआवजा देने की शुरुआत अगले सप्ताह से की जाएगी. दिसंबर महीने की शुरुआत में हजारों की संख्या में फ्लाइट्स रद्द होने के कारण बहुत से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा था. 

एयरलाइन कंपनी की ओर से 26 दिसंबर से प्रभावित यात्रियों को मुआवजे के रुप में यात्रा वाउचर जारी किया जाएगा. सरकार ने एयरलाइन कंपनी से कहा हैं कि, वे जल्द से जल्द सभी योग्य यात्रियों को भुगतान करें. 10 हजार रुपये के यात्रा वाउचर उन पैसेजर्स के लिए हैं जो 3, 4 और 5 दिसंबर को कई घंटों तक एयरपोर्ट में फंस गए थे.

सीधे बुकिंग करने वालो को पहले मिलेगा रिफंड

इंडिगो सबसे पहले उन यात्रियों को भुगतान करेगी, जिन्होंने उसकी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए सीधे टिकट खरीदे थे. क्योंकि ऐसे यात्रियों की पूरी जानकारी पहले से एयरलाइन कंपनी के पास मौजूद है. इसके बाद IndiGo ट्रैवल एजेंट्स और ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियों से यात्रियों का डेटा जुटाएगी, ताकि प्रभावित सभी ग्राहकों तक सीधे भुगतान पहुंचाया जा सके.

DGCA करेगी निगरानी

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) की ओर से इस पूरी प्रक्रिया पर निगरानी की जाएगी. साथ ही मंत्रालय भी Air Seva पोर्टल से निगरानी करेगी. ताकि शिकायतों का निपटारा जल्द से जल्द हो सके. इंडिगो की ओर से फ्लाइट्स के कैसिंल होने को लेकर रिफंड देने की शुरुआत हो गई है. कुछ यात्रियों को एयरलाइन कंपनी ने पूरी रकम वापस कर दी है. 

हालांकि, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियों के जरिए टिकट करने वाले बहुत से यात्रियों को भुगतान नहीं मिला है. कुछ ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म जैसे MakeMyTrip इत्यादि ने एयरलाइन कंपनी का भुगतान मिलने से पहले ही रिफंड प्रोसेस चालू कर दी थी.  डीजीसीए की ओर से सभी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि, वे बिना किसी कटौती के यात्रियों को पूरी राशि का भुगतान करें.  

यह भी पढ़ें: लाइफ इंश्योरेंस लेते समय रहे सावधान! कंपनी चुनते समय न करें ये गलती, वरना होगा भारी नुकसान

 

Published at : 21 Dec 2025 04:41 PM (IST)
Tags :
IndiGo Compensation IndiGo Flight Cancellation Refund
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
हिजाब विवाद के बाद चर्चा में आईं डॉ नुसरत परवीन कहां हैं? फ्लैट पर लगा ताला, गार्ड ने क्या बताया?
हिजाब विवाद के बाद चर्चा में आईं डॉ नुसरत परवीन कहां हैं? फ्लैट पर लगा ताला, गार्ड ने क्या बताया?
इंडिया
भारत का फाइटर जेट मिराज-2000 होगा अपग्रेड, अब 160KM तक नहीं बचेगा टारगेट, कितना पॉवरफुल होगा IAF का 'बूढ़ा शेर'?
भारत का फाइटर जेट मिराज-2000 होगा अपग्रेड, अब 160KM तक नहीं बचेगा टारगेट, कितना पॉवरफुल होगा IAF का 'बूढ़ा शेर'?
ओटीटी
'मेरे ब्रेस्ट और बम में ज्यादा पैडिंग चाहते थे...', साउथ फिल्म मेकर्स को लेकर राधिका आप्टे का खुलासा
'मेरे ब्रेस्ट और बम में ज्यादा पैडिंग चाहते थे...', साउथ फिल्म मेकर्स को लेकर राधिका आप्टे का खुलासा
क्रिकेट
U19 Asia Cup 2025 IND vs PAK Final: भारत के सामने 348 का लक्ष्य, पाकिस्तान के लिए चमके समीर मिन्हास; अब वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे से उम्मीद
भारत के सामने 348 का लक्ष्य, पाकिस्तान के लिए चमके समीर मिन्हास; अब वैभव सूर्यवंशी से उम्मीद
Advertisement

वीडियोज

Electoral Bonds Verdict के बाद Political Funding में धमाका |BJP–Congress Donation Reality|Paisa Live
UP News: लखनऊ में बीजेपी संगठन की बैठक, SIR पर चर्चा | Pankaj Chaudhary | CM Yogi | BJP
Indian Raliway: ट्रेन से यात्रा करना हुआ महंगा...यात्रियों का जनरल क्लास में सफर करना होगा मुश्किल
Top News: 12 बजे की बड़ी खबरें | North- India Pollution | PM Modi | Maharashtra News |abp News
Aravalli हटेगी तो बढ़ेगी तबाही, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों की लोग लड़ रहे लड़ाई! | Pollution
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
हिजाब विवाद के बाद चर्चा में आईं डॉ नुसरत परवीन कहां हैं? फ्लैट पर लगा ताला, गार्ड ने क्या बताया?
हिजाब विवाद के बाद चर्चा में आईं डॉ नुसरत परवीन कहां हैं? फ्लैट पर लगा ताला, गार्ड ने क्या बताया?
इंडिया
भारत का फाइटर जेट मिराज-2000 होगा अपग्रेड, अब 160KM तक नहीं बचेगा टारगेट, कितना पॉवरफुल होगा IAF का 'बूढ़ा शेर'?
भारत का फाइटर जेट मिराज-2000 होगा अपग्रेड, अब 160KM तक नहीं बचेगा टारगेट, कितना पॉवरफुल होगा IAF का 'बूढ़ा शेर'?
ओटीटी
'मेरे ब्रेस्ट और बम में ज्यादा पैडिंग चाहते थे...', साउथ फिल्म मेकर्स को लेकर राधिका आप्टे का खुलासा
'मेरे ब्रेस्ट और बम में ज्यादा पैडिंग चाहते थे...', साउथ फिल्म मेकर्स को लेकर राधिका आप्टे का खुलासा
क्रिकेट
U19 Asia Cup 2025 IND vs PAK Final: भारत के सामने 348 का लक्ष्य, पाकिस्तान के लिए चमके समीर मिन्हास; अब वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे से उम्मीद
भारत के सामने 348 का लक्ष्य, पाकिस्तान के लिए चमके समीर मिन्हास; अब वैभव सूर्यवंशी से उम्मीद
विश्व
साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में मास शूटिंग, बार में घुसकर लोगों को गोलियों से भूना, कम से कम 9 की मौत
साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में मास शूटिंग, बार में घुसकर लोगों को गोलियों से भूना, कम से कम 9 की मौत
इंडिया
पैगंबर मोहम्मद का उपदेश सुना हाई कोर्ट ने वकील को दी राहत, 19 साल बाद मिला न्याय; जानें पूरा मामला
पैगंबर मोहम्मद का उपदेश सुना HC ने वकील को दी राहत, 19 साल बाद मिला न्याय; जानें पूरा मामला
जनरल नॉलेज
नई आबकारी नीति लागू होने के बाद यूपी में कितनी महंगी हो जाएगी शराब, इस पर कितना कमाएगा दुकानदार
नई आबकारी नीति लागू होने के बाद यूपी में कितनी महंगी हो जाएगी शराब, इस पर कितना कमाएगा दुकानदार
नौकरी
नाबार्ड में निकली भर्ती, 62 साल के बुजुर्ग भी कर सकते हैं अप्लाई, सैलरी सुनकर उड़ जाएंगे होश
नाबार्ड में निकली भर्ती, 62 साल के बुजुर्ग भी कर सकते हैं अप्लाई, सैलरी सुनकर उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Embed widget