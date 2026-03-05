हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Indian Currency: ईरान वॉर के बीच कराहते रुपये को सहारा, ऑल टाइम लो से ऊपर उछला, कड़े मुकाबले में डॉलर को पछाड़ा

Indian Currency: ईरान वॉर के बीच कराहते रुपये को सहारा, ऑल टाइम लो से ऊपर उछला, कड़े मुकाबले में डॉलर को पछाड़ा

विदेशी मुद्रा कारोबारियों (Forex Traders) के अनुसार कच्चे तेल की ऊंची कीमतों, अमेरिकी मुद्रा की मजबूती और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच विदेशी निवेशकों की बिकवाली जारी है.

By : राजेश कुमार | Updated at : 05 Mar 2026 11:32 AM (IST)
Dollar vs Rupee: ईरान युद्ध और कच्चे तेल की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच भारतीय रुपये को गुरुवार को कुछ राहत मिली. घरेलू शेयर बाजार में पिछले दो कारोबारी सत्र में टूट के बाद आज बेहद सकारात्मक माहौल के कारण शुरुआती कारोबार में रुपया अपने सबसे निचले स्तर से उबर गया. अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 48 पैसे मजबूत होकर 91.57 के स्तर पर पहुंच गया.

क्यों रुपये में आया उछाल

विदेशी मुद्रा कारोबारियों (Forex Traders) के अनुसार कच्चे तेल की ऊंची कीमतों, अमेरिकी मुद्रा की मजबूती और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच विदेशी निवेशकों की बिकवाली जारी है, जिससे भारतीय करेंसी के ऊपर भारी दबाव बना हुआ है. अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार (Interbank Forex Market) में रुपया 92.16 पर खुला. कारोबार के दौरान यह अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 91.30 के उच्च स्तर तक पहुंचा और बाद में 91.57 पर ट्रेड कर रहा था. इस तरह रुपया पिछले बंद स्तर की तुलना में 48 पैसे मजबूत रहा.

एक दिन पहले यानी बुधवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 56 पैसे टूटकर 92.05 के अपने सर्वकालिक निचले स्तर पर बंद हुआ था. इस बीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला US Dollar Index 0.20 प्रतिशत बढ़कर 98.93 पर पहुंच गया.

शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने बुधवार को शुद्ध रूप से 8,752.65 करोड़ रुपये के शेयर बेचे.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

Finrex Treasury Advisors LLP के ट्रेजरी प्रमुख और कार्यकारी निदेशक Anil Kumar Bhansali ने कहा कि पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल ने निवेशकों के उत्साह को कम कर दिया है. तेल की ऊंची कीमतें भारत जैसे बड़े आयातक देश के लिए महंगाई की चिंता और राजकोषीय दबाव दोनों बढ़ा सकती हैं.

घरेलू बाजार में मजबूती देखी गई और सुबह 9 बजकर 17 मिनट पर निफ्टी 50 जहां 162 अंक यानी 0.66 प्रतिशत उछलकर 24,642,30 के स्तर पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई सेंसेक्स 521 अंक ऊपर उठकर 79,636.89 के स्तर पर पहुंच गया.

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
Published at : 05 Mar 2026 11:18 AM (IST)
Rupee Rupee Vs Dollar
