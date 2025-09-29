RBI MPC की बैठक के बीच रुपये में नया जोश, अमेरिकी डॉलर को शुरुआती कारोबार में दी शिकस्त

Rupee vs Dollar: रिजर्व बैंक की तीन दिवसीय मौद्रिक समिति की बैठक सोमवार से शुरू हो गई है, जिसमें रेपो रेट कटौती को लेकर अहम फैसला लिया जा सकता है. लगातार इकोनॉमी को रफ्तार देने की कोशिश में लगी सरकार के प्रयासों के बीच इस बैठक पर देशभर की नजरें लगी हुई हैं. दूसरी तरफ, ओवरसीज मार्केट में अमेरिकी डॉलर में कमजोरी के बीच एशियन करेंसी और भारतीय मुद्रा में मजबूती देखी जा रही है.

रुपये में मजबूती

विदेशी मुद्रा कारोबारियों (Forex Traders) का कहना है कि लगातार विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से बिकवाली और भू-राजनीतिक तनाव के चलते भारतीय करेंसी पर दबाव बना हुआ है. अंतरराष्ट्रीय विदेशी मुद्रा बाजार (Interbank Foreign Exchange Market) में डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे की बढ़त के साथ 88.69 के स्तर पर खुला.

इससे पहले, शुक्रवार को रुपया सर्वकालिक निचले स्तर से 4 पैसे ऊपर उठकर अमेरिकी डॉलर की तुलना में 88.72 पर बंद हुआ था. गुरुवार को अमेरिकी डॉलर की तुलना में रुपया गिरकर फिर से सर्वकालिक निचले स्तर 88.76 के स्तर पर पहुंच गया था.

रुपये को बचाने के लिए आरबीआई के कदम

फिनरेक्स ट्रेजरी एडवाइजर्स एलएलपी के हेड ऑफ ट्रेजरी एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनिल कुमार भंसाली का कहना है कि अमेरिकी टैरिफ और विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से बिकवाली के चलते करेंसी पर पड़ रहे दबाव के बीच बाजार की पैनी नजर है और आरबीआई की कोशिश रुपये को डॉलर के मुकाबले 88.80 के दायरे में बनाए रखने की होगी.

