विदेशी पूंजी निकासी से निकला भारतीय रुपये का दम, अमेरिकी डॉलर के सामने हुआ चारों खाने चित्त

Rupee vs Dollar: भारतीय रुपये में इस साल भी कमजोरी देखी जा रही है. मंगलवार 20 जनवरी 2026 को को शुरुआती कारोबार में भारतीय रुपया आठ पैसे टूटकर 90.98 प्रति डॉलर पर आ गया. धातु आयातकों की ओर से डॉलर की मजबूत मांग और लगातार विदेशी पूंजी की निकासी ने निवेशकों की धारणा पर दबाव बनाया. विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार, भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण वैश्विक स्तर पर जोखिम से बचने की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिसका असर उभरते बाजारों की मुद्राओं पर पड़ रहा है.

रुपये में कमजोरी

इसके अलावा, घरेलू शेयर बाजार में सुस्ती और एफआईआई की लगातार बिकवाली ने भी रुपये की कमजोरी को बढ़ाया. अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 90.91 प्रति डॉलर पर खुला, लेकिन बाद में गिरकर 90.98 के स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले बंद भाव से आठ पैसे कम है.

सोमवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 12 पैसे टूटकर 90.90 पर बंद हुआ था. इस दौरान छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.44 प्रतिशत की गिरावट के साथ 98.95 पर रहा. शेयर बाजार में भी दबाव देखने को मिला, जहां सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 311.33 अंक गिरकर 82,934.85 पर और निफ्टी 99.5 अंक टूटकर 25,486 पर आ गया.

भाग रहे विदेशी निवेशक

अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव 0.11 प्रतिशत की बढ़त के साथ 64.01 डॉलर प्रति बैरल रहा. वहीं, शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशकों ने सोमवार को 3,262.82 करोड़ रुपये के शेयरों की शुद्ध बिकवाली की. मिराए एसेट शेयरखान के शोध विश्लेषक अनुज चौधरी के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की लगातार निकासी और घरेलू शेयर बाजारों की कमजोरी के चलते रुपये में लगातार चौथे कारोबारी सत्र में गिरावट दर्ज की गई.

उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर जोखिम से बचने की बढ़ती प्रवृत्ति और ग्रीनलैंड के नियंत्रण को लेकर अमेरिका व यूरोपीय देशों के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव ने भी रुपये पर दबाव बढ़ाया है. चौधरी के अनुसार, इन परिस्थितियों में रुपये में कमजोरी का रुझान बना रह सकता है और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये का हाजिर भाव 90.60 से 91.30 के दायरे में रहने की संभावना है.

