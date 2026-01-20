हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसनए रिकॉर्ड पर पहुंची चांदी, MCX पर सोना भी तेज चमका, जानें 20 जनवरी को आपके शहर का ताजा रेट

नए रिकॉर्ड पर पहुंची चांदी, MCX पर सोना भी तेज चमका, जानें 20 जनवरी को आपके शहर का ताजा रेट

MCX Gold Silver Price Today 20 January: अप्रैल 2026 डिलीवरी वाला गोल्ड फ्यूचर भी 1.82 प्रतिशत यानी 2,745 रुपये उछलकर 1,53,858 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. चांदी में भी तेज चमक देखी गई.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 20 Jan 2026 12:08 PM (IST)
Preferred Sources

Gold and Silver Price Today: भू-राजनीतिक तनावों के बीच मंगलवार 20 जनवरी 2026 को सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर तेजी देखने को मिली. एमसीएक्स पर 5 फरवरी कॉन्ट्रैक्ट वाला सोना शुरुआती कारोबार में 136 रुपये की बढ़त के साथ 1,45,775 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला, जबकि पिछले सत्र में यह 1,45,639 रुपये पर बंद हुआ था. इससे पहले सोने ने 1.28 प्रतिशत की मजबूती के साथ 1,875 रुपये चढ़कर 1,47,514 रुपये प्रति 10 ग्राम का नया ऑल टाइम हाई भी बनाया था.

चांदी भी तेज चमकी

अप्रैल 2026 डिलीवरी वाला गोल्ड फ्यूचर भी 1.82 प्रतिशत यानी 2,745 रुपये उछलकर 1,53,858 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. चांदी में भी तेज चमक देखी गई. भले ही 5 फरवरी 2025 को मैच्योर होने वाला सिल्वर फ्यूचर रेड जोन में खुला हो, लेकिन बाद में इसमें जोरदार वापसी हुई और यह 3.11 प्रतिशत यानी 9,674 रुपये की तेजी के साथ 3,19,949 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने की कीमतों में मजबूती रही, जहां कॉमैक्स गोल्ड 2.01 प्रतिशत चढ़कर करीब 4,687.7 डॉलर प्रति ट्रॉय औंस पर पहुंच गया, जबकि स्पॉट गोल्ड 1.94 प्रतिशत यानी 89.33 डॉलर की बढ़त के साथ 4,685.57 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करता दिखा.

प्रमुख शहरों का ताजा भाव

घरेलू सर्राफा बाजार की बात करें तो दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,47,430 रुपये और 22 कैरेट सोना 1,35,150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है. मुंबई और कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,47,280 रुपये के आसपास है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,33,500 से 1,35,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच कारोबार कर रहा है.

चेन्नई में 24 कैरेट सोना 1,48,480 रुपये और 22 कैरेट सोना 1,36,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. वहीं चांदी दिल्ली और कोलकाता में 3,15,000 रुपये प्रति किलो और चेन्नई में 3,30,000 रुपये प्रति किलो के भाव पर बिक रही है. गौरतलब है कि 24 कैरेट सोने की खरीदारी जहां सिर्फ निवेश के लिए होती है तो वहीं 22 कैरेट और 18 कैरेट सोना ज्वैलरी बनाने के काम आता है. 

ये भी पढ़ें: पैसा रखे हैं न तैयार? जानें कब लॉन्च होने जा रहा 'मदर ऑफ आईपीओ', सरकारी नोटिफिकेशन के मिलने का इंतजार

Published at : 20 Jan 2026 11:36 AM (IST)
Tags :
Gold Price Silver Price
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तमिलनाडु विधानसभा में हुआ राष्ट्रगान का अपमान? राज्यपाल का भाषण पढ़ने से इनकार, छोड़ा सदन
तमिलनाडु विधानसभा में हुआ राष्ट्रगान का अपमान? राज्यपाल का भाषण पढ़ने से इनकार, छोड़ा सदन
धर्म
जगद्गुरु शंकराचार्य, ऋषि, मुनि, योगी, साधु, सन्यासी और संत में क्या अंतर है? तस्वीरों के जरिए समझें?
जगद्गुरु शंकराचार्य, ऋषि, मुनि, योगी, साधु, सन्यासी और संत में क्या अंतर है? तस्वीरों के जरिए समझें?
इंडिया
'हम रूस से रिश्ते खराब...', बच्चे के साथ मॉस्को भागी रूसी महिला का पता लगाने का आदेश देते हुए केंद्र से क्या बोला SC?
'हम रूस से रिश्ते खराब...', बच्चे के साथ मॉस्को भागी रूसी महिला का पता लगाने का आदेश देते हुए केंद्र से क्या बोला SC?
क्रिकेट
ये 5 भारतीय क्रिकेटर जो इस साल ले सकते हैं संन्यास, टीम इंडिया में मौका मिलना असंभव
ये 5 भारतीय क्रिकेटर जो इस साल ले सकते हैं संन्यास, टीम इंडिया में मौका मिलना असंभव
Advertisement

वीडियोज

BJP New President: BJP मुख्यालय में बड़ा कार्यक्रम, नई कमान संभालेंगे Nitin Nabin | ABP News
Karnataka DGP रामचंद्र राव सस्पेंड, अश्लील Video Viral | Breaking | ABP News
Akshay Kumar Car Accident: हादसे की शिकार हुई Akshay Kumar की कार, देखते ही देखते पलटी गाड़ी
Madhya Pradesh News: लोकार्पण के बाद झटका...टीनशेड में पढ़ाई कर रहे बच्चे | Bhopal | CM Mohan Yadav
BJP New President: ताजपोशी से पहले मंदिर दर्शन पर निकले BJP के नए अध्यक्ष | Nitin Nabin | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तमिलनाडु विधानसभा में हुआ राष्ट्रगान का अपमान? राज्यपाल का भाषण पढ़ने से इनकार, छोड़ा सदन
तमिलनाडु विधानसभा में हुआ राष्ट्रगान का अपमान? राज्यपाल का भाषण पढ़ने से इनकार, छोड़ा सदन
धर्म
जगद्गुरु शंकराचार्य, ऋषि, मुनि, योगी, साधु, सन्यासी और संत में क्या अंतर है? तस्वीरों के जरिए समझें?
जगद्गुरु शंकराचार्य, ऋषि, मुनि, योगी, साधु, सन्यासी और संत में क्या अंतर है? तस्वीरों के जरिए समझें?
इंडिया
'हम रूस से रिश्ते खराब...', बच्चे के साथ मॉस्को भागी रूसी महिला का पता लगाने का आदेश देते हुए केंद्र से क्या बोला SC?
'हम रूस से रिश्ते खराब...', बच्चे के साथ मॉस्को भागी रूसी महिला का पता लगाने का आदेश देते हुए केंद्र से क्या बोला SC?
क्रिकेट
ये 5 भारतीय क्रिकेटर जो इस साल ले सकते हैं संन्यास, टीम इंडिया में मौका मिलना असंभव
ये 5 भारतीय क्रिकेटर जो इस साल ले सकते हैं संन्यास, टीम इंडिया में मौका मिलना असंभव
बॉलीवुड
सनी देओल की 'बॉर्डर 2' में तबू को क्यों नहीं किया गया कास्ट? प्रोड्यूसर ने बताई चौंकाने वाली वजह
'बॉर्डर 2' में तबू को क्यों नहीं किया गया कास्ट? प्रोड्यूसर ने बताई चौंकाने वाली वजह
जनरल नॉलेज
भारत या पाकिस्तान, कहां की लड़कियां होती हैं ज्यादा लंबी, क्या है इसकी वजह?
भारत या पाकिस्तान, कहां की लड़कियां होती हैं ज्यादा लंबी, क्या है इसकी वजह?
फूड
Cooker Dal Overflowing: कुकर में सीटी लगाने पर बाहर निकलती है दाल, अपनाएं ये हैक्स
कुकर में सीटी लगाने पर बाहर निकलती है दाल, अपनाएं ये हैक्स
नौकरी
IIT खड़गपुर में प्रोफेसर बनने का मौका, लाखों में मिलेगी सैलरी; जानें डिटेल्स
IIT खड़गपुर में प्रोफेसर बनने का मौका, लाखों में मिलेगी सैलरी; जानें डिटेल्स
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
Embed widget