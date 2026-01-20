नए रिकॉर्ड पर पहुंची चांदी, MCX पर सोना भी तेज चमका, जानें 20 जनवरी को आपके शहर का ताजा रेट

Gold and Silver Price Today: भू-राजनीतिक तनावों के बीच मंगलवार 20 जनवरी 2026 को सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर तेजी देखने को मिली. एमसीएक्स पर 5 फरवरी कॉन्ट्रैक्ट वाला सोना शुरुआती कारोबार में 136 रुपये की बढ़त के साथ 1,45,775 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला, जबकि पिछले सत्र में यह 1,45,639 रुपये पर बंद हुआ था. इससे पहले सोने ने 1.28 प्रतिशत की मजबूती के साथ 1,875 रुपये चढ़कर 1,47,514 रुपये प्रति 10 ग्राम का नया ऑल टाइम हाई भी बनाया था.

चांदी भी तेज चमकी

अप्रैल 2026 डिलीवरी वाला गोल्ड फ्यूचर भी 1.82 प्रतिशत यानी 2,745 रुपये उछलकर 1,53,858 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. चांदी में भी तेज चमक देखी गई. भले ही 5 फरवरी 2025 को मैच्योर होने वाला सिल्वर फ्यूचर रेड जोन में खुला हो, लेकिन बाद में इसमें जोरदार वापसी हुई और यह 3.11 प्रतिशत यानी 9,674 रुपये की तेजी के साथ 3,19,949 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने की कीमतों में मजबूती रही, जहां कॉमैक्स गोल्ड 2.01 प्रतिशत चढ़कर करीब 4,687.7 डॉलर प्रति ट्रॉय औंस पर पहुंच गया, जबकि स्पॉट गोल्ड 1.94 प्रतिशत यानी 89.33 डॉलर की बढ़त के साथ 4,685.57 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करता दिखा.

प्रमुख शहरों का ताजा भाव

घरेलू सर्राफा बाजार की बात करें तो दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,47,430 रुपये और 22 कैरेट सोना 1,35,150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है. मुंबई और कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,47,280 रुपये के आसपास है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,33,500 से 1,35,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच कारोबार कर रहा है.

चेन्नई में 24 कैरेट सोना 1,48,480 रुपये और 22 कैरेट सोना 1,36,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. वहीं चांदी दिल्ली और कोलकाता में 3,15,000 रुपये प्रति किलो और चेन्नई में 3,30,000 रुपये प्रति किलो के भाव पर बिक रही है. गौरतलब है कि 24 कैरेट सोने की खरीदारी जहां सिर्फ निवेश के लिए होती है तो वहीं 22 कैरेट और 18 कैरेट सोना ज्वैलरी बनाने के काम आता है.

