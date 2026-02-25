हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Rupee vs Dollar: यूएस के 15% ग्लोबल टैरिफ से बेखौफ भारतीय रुपया, अमेरिकी डॉलर को 6 बार पटका, देखते रह गए ट्रंप

Indian Currency: बुधवार को शुरुआती कारोबार में रुपया छह पैसे बढ़कर 90.89 प्रति डॉलर पर पहुंच गया. कमजोर अमेरिकी डॉलर और घरेलू शेयर बाजारों की मजबूत शुरुआत से रुपये को समर्थन मिला.

By : राजेश कुमार | Updated at : 25 Feb 2026 12:03 PM (IST)
Dollar vs Rupee: अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump के टैरिफ को Supreme Court of the United States द्वारा खारिज किए जाने के बाद 15 प्रतिशत ग्लोबल टैरिफ लगाने के नए ऐलान से वैश्विक बाजारों में हलचल मच गई. वॉल स्ट्रीट से लेकर भारतीय शेयर बाजार तक दबाव देखने को मिला, लेकिन इन सबके बीच भारतीय रुपया मजबूती के साथ उभरा.

बुधवार को शुरुआती कारोबार में रुपया छह पैसे बढ़कर 90.89 प्रति डॉलर पर पहुंच गया. कमजोर अमेरिकी डॉलर और घरेलू शेयर बाजारों की मजबूत शुरुआत से रुपये को समर्थन मिला, हालांकि कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और विदेशी निवेशकों की निकासी ने इसकी बढ़त को सीमित रखा.

रुपये में मजबूती

ट्रेज़री एवं विदेशी मुद्रा बाज़ार के जानकारों के अनुसार डॉलर की मांग बनी हुई है. Anil Kumar Bhansali, हेड ऑफ ट्रेज़री और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, Finrex Treasury Advisors LLP ने कहा कि मंगलवार (24 फरवरी) को डॉलर की खरीदारी जारी रही, जिसके चलते रुपया पूरे दिन में महज 6 पैसे की हलचल के साथ 90.95 प्रति डॉलर पर बंद हुआ.

उन्होंने अनुमान जताया कि दिन के दौरान रुपया 90.75 से 91.25 के दायरे में कारोबार कर सकता है और डॉलर में किसी भी गिरावट पर फिर से खरीदारी देखने को मिल सकती है.

शेयर बाजार में तेजी

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 90.94 पर खुला और फिर 90.89 प्रति डॉलर तक मजबूत हुआ, जबकि पिछले सत्र में यह 90.95 पर बंद हुआ था. डॉलर सूचकांक, जो छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति दर्शाता है, 0.07 प्रतिशत गिरकर 97.77 पर आ गया. अंतरराष्ट्रीय बाजार में Brent Crude का भाव 1.37 प्रतिशत बढ़कर 71.74 डॉलर प्रति बैरल रहा.

घरेलू शेयर बाजार में भी तेजी देखी गई. बीएसई सेंसेक्स 558.79 अंक चढ़कर 82,784.71 पर और निफ्टी 157.05 अंक बढ़कर 25,581.70 पर पहुंच गया. हालांकि विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) मंगलवार को बिकवाल रहे और उन्होंने 102.53 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जिससे बाजार की दिशा पर सतर्कता बनी हुई है.

राजेश कुमार

Published at : 25 Feb 2026 11:45 AM (IST)
Rupee US Dollar
