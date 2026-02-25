Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Gold Silver Price Today: घरेलू फ्यूचर मार्केट में बुधवार के कारोबारी दिन सोने-चांदी की कीमतों मे तेजी देखने को मिल रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने-चांदी के भाव में उछाल है. 2 अप्रैल 2026 का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा 0.45 प्रतिशत या 721 रुपये उछल गया है. दिन की शुरुआत सोने ने 1,60,977 रुपये (प्रति 10 ग्राम) पर की थी. इसके पिछले दिन सोना वायदा 1,59,969 रुपये पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था.

एमसीएक्स पर 5 मार्च 2026 का एक्सपायरी वाले सिल्वर में भी 2.47 फीसदी की तेजी दिख रही है. दिन की शुरुआत चांदी ने 2,65,944 रुपये (प्रति किलो) पर की थी. इसके आखिर कारोबारी दिन चांदी वायदा 2,60,744 रुपये पर बंद हुआ था.

पिछले बंद की तुलना में इसमें करीब 6445 रुपये की तेजी देखने को मिल रही है. अमेरिका ईरान तनाव से उपजे वैश्विक अनिश्चितताओं से इन बहुमूल्य धातुओं को सपोर्ट मिल रहा है. आइए जानते हैं, आपके शहर में आज किस रेट पर सोना-चांदी बिक रहा है...

दिल्ली, मंबई, कोलकाता और चेन्नई में चांदी की कीमतों में उछाल है. दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में 10 ग्राम चांदी आज 2,850 रुपये की दर पर बिक रहा है. वहीं, 100 ग्राम चांदी खरीदने के लिए ग्राहकों को 28,500 रुपये खर्च करने होंगे. चेन्नई में 10 ग्राम चांदी की कीमत 2,950 रुपये चल रही है.

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,61,940 रुपए

22 कैरेट - 1,48,460 रुपए

18 कैरेट - 1,21,500 रुपए

मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,61,890 रुपए

22 कैरेट - 1,48,400 रुपए

18 कैरेट - 1,21,420 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,62,880 रुपए

22 कैरेट - 1,49,300 रुपए

18 कैरेट - 1,27,650 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,61,890 रुपए

22 कैरेट - 1,48,400 रुपए

18 कैरेट - 1,21,420 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,61,940 रुपए

22 कैरेट - 1,48,450 रुपए

18 कैरेट - 1,21,470 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,62,040 रुपए

22 कैरेट - 1,48,550 रुपए

18 कैरेट - 1,21,570 रुपए

पटना में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,61,940 रुपए

22 कैरेट - 1,48,450 रुपए

18 कैरेट - 1,21,470 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,61,890 रुपए

22 कैरेट - 1,48,400 रुपए

18 कैरेट - 1,21,420 रुपए

