Rupee vs Dollar: भारतीय रुपये में लगातार कमजोरी देखने को मिल रही है. वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव के बीच हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को शुरुआती कारोबार में रुपया पांच पैसे टूटकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.22 पर आ गया. डॉलर के मजबूत रुख, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और विदेशी पूंजी की निरंतर निकासी से घरेलू मुद्रा पर दबाव बना रहा.

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 90.24 प्रति डॉलर पर खुला और शुरुआती कारोबार में मामूली सुधार के साथ 90.22 के स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले बंद भाव से पांच पैसे की कमजोरी दर्शाता है. रुपया सोमवार को डॉलर के मुकाबले 90.17 पर बंद हुआ था.

रुपये में गिरावट की वजह

छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.11 प्रतिशत की बढ़त के साथ 98.73 पर रहा. हालांकि घरेलू शेयर बाजार में मजबूती देखने को मिली. शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 125.96 अंक यानी 0.15 प्रतिशत चढ़कर 84,004.13 अंक पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 47.25 अंक यानी 0.18 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,837.50 अंक पर कारोबार करता दिखा.

एक्सपर्ट की राय

मिराए एसेट शेयरखान के रिसर्च एनालिस्ट अनुज चौधरी ने कहा कि वैश्विक बाजारों में बढ़ती जोखिम से बचने की प्रवृत्ति और भू-राजनीतिक तनाव के चलते रुपया कमजोरी के साथ खुला, हालांकि घरेलू शेयर बाजारों में तेजी से इसमें कुछ सुधार देखने को मिला. उन्होंने कहा कि निवेशकों और कारोबारियों की नजर अब भारत और अमेरिका के मुद्रास्फीति के आंकड़ों पर टिकी है. उनके मुताबिक, डॉलर के मुकाबले रुपये का दायरा 89.90 से 90.60 के बीच रह सकता है.

इस बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव 0.28 प्रतिशत बढ़कर 64.05 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) सोमवार को बिकवाली करते नजर आए और उन्होंने शुद्ध रूप से 3,638.40 करोड़ रुपये के शेयर बेचे.

ये भी पढ़ें: सोने- चांदी की कीमतों में तेजी बरकरार, जानिए 13 जनवरी को सोना खरीदने के लिए कितना करना होगा खर्च