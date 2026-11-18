इस साल नवंबर में हवाई सफर करने वालों को कम फ्लाइट्स और महंगे टिकटों का सामना करना पड़ सकता है. बढ़ते ईंधन खर्च और यात्रियों की घटती संख्या के चलते भारतीय एयरलाइंस ने अपनी फ्लाइट्स कम कर दी हैं.

पिछले चार साल में पहली बार ऐसा हुआ है, जब नवंबर के लिए कंपनियों ने पिछले साल के मुकाबले कम सीटें और फ्लाइट्स रखी हैं. इसका असर यात्रियों की जेब और ट्रैवल प्लान दोनों पर पड़ सकता है.

इस खबर को 10 प्वाइंट्स में समझें-

1.सबसे ज्यादा कटौती स्पाईस जेट ने की है. एयरलाइन ने अपनी सीटों की संख्या करीब 29 फीसदी घटा दी है. वहीं एयर इंडिया की क्षमता में 13 फीसदी की कमी आई है. IndiGo ने 1.3 फीसदी और एयर इंडिया एक्सपरेस ने 1.1 फीसदी सीटें कम की हैं.

2. एविएशन डेटा कंपनी OAG के मुताबिक, नवंबर 2026 में भारत से उड़ान भरने वाली फ्लाइट्स में करीब 2.106 करोड़ सीटें रखी गई हैं. यह संख्या पिछले साल नवंबर के मुकाबले 3.7 फीसदी कम है. वहीं, फ्लाइट्स की कुल संख्या भी 6.2 फीसदी घटकर 1,12,267 रह गई है.

3. फ्लाइट्स कम होने की एक बड़ी वजह हवाई ईंधन यानी ATF का महंगा होना है. दिल्ली में 1 नवंबर को ATF की कीमत बढ़कर 138.50 रुपये प्रति लीटर हो गई थी. एयरलाइंस के कुल खर्च का करीब 40 फीसदी हिस्सा इसी ईंधन पर जाता है.

4. दूसरी तरफ आकासा एयर ने बाकी एयरलाइंस से अलग कदम उठाया है. कंपनी ने अपनी फ्लाइट्स में सीटों की संख्या करीब 32 फीसदी बढ़ाई है. इसकी वजह एयरलाइन के बेड़े में विमानों की संख्या बढ़कर 45 होना है.

5. रेटिंग एजेंसी ICRA के मुताबिक, अप्रैल से सितंबर के बीच घरेलू एयरलाइंस ने 7.86 करोड़ यात्रियों को सफर कराया. यह पिछले साल की इसी अवधि से 1.9 फीसदी कम है. महंगे टिकट और बढ़ते खर्च को इसकी वजह माना गया है.

6. ईंधन महंगा होने से एयरलाइंस का खर्च बढ़ रहा है. इसके साथ रुपये की कमजोर होती कीमत और पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव का असर भी कंपनियों पर पड़ रहा है. इन वजहों से हवाई टिकट महंगे हुए हैं और कई लोगों ने सफर का प्लान टाल दिया है.

7. देश के 10 सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में से 9 पर फ्लाइट्स की सीटें कम हुई हैं. हैदराबाद और चेन्नई में सबसे ज्यादा कटौती देखने को मिली है. पुणे ऐसा इकलौता एयरपोर्ट रहा, जहां सीटों की संख्या बढ़ी है.

8. घरेलू रूट्स पर सीटों की संख्या 4 फीसदी घटकर 1.708 करोड़ रह गई है. वहीं इंटरनेशनल फ्लाइट्स में सीटें 3 फीसदी कम होकर 39.8 लाख रह गई हैं. यानी देश के अंदर और विदेश जाने वाली दोनों तरह की फ्लाइट्स पर असर पड़ा है.

9. महंगे टिकटों का असर ऑनलाइन ट्रैवल कंपनियों पर भी दिख रहा है.इगजिगो, मेकमाई ट्रिप और यात्रा ने फ्लाइट बुकिंग में कमजोरी की बात कही है. ऐसे में एयरलाइंस अब हर सीट भरने के बजाय उन फ्लाइट्स पर ध्यान दे रही हैं, जिनसे उन्हें अच्छा मुनाफा मिल सके.

10. एयरलाइंस अब उन रूट्स पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं, जहां उन्हें बेहतर कमाई हो सकती है. बेंगलुरु-दिल्ली और मुंबई-चेन्नई जैसे रूट्स पर सीटें कम हुई हैं. वहीं कुछ इंटरनेशनल रूट्स पर क्षमता बढ़ाई गई है.

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