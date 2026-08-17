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हिंदी न्यूज़बिजनेसदेर आए दुरुस्त आए, 4 साल से खेल रहे थे लॉटरी, अब लगा लाखों का जैकपॉट

देर आए दुरुस्त आए, 4 साल से खेल रहे थे लॉटरी, अब लगा लाखों का जैकपॉट

UAE Lottery Jackpot: 44 साल के सैदालवी यूएई के एक स्कूल में वॉचमैन के तौर पर काम करते हैं. वह पिछले चार सालों से लॉटरी खेल रहे हैं, लेकिन अब जाकर उनका नंबर आया है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 17 Aug 2026 11:05 AM (IST)
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  • जीती रकम परिवार को भेजेंगे, आगे भी किस्मत आजमाते रहेंगे.

Lottery Jackpot: किस्मत कब किसकी पलट जाए इस बारे में कोई नहीं बता सकता, जरूरत बस लगातार काम करते रहने की है. कुछ ऐसा ही हुआ केरल के रहने वाले सैदालवी के साथ, जो पिछले लगातार चार साल से लगातार लॉटरी टिकट खरीदते आ रहे हैं और अब जाकर किस्मत ने उनका साथ दिया है. एक बिग टिकट ड्रॉ में सैदालवी ने 1 लाख दिरहम (करीब 26 लाख रुपये) का इनाम जीतकर सबको हैरान कर दिया है. 

चार साल से आजमा रहे किस्मत

मूल रूप से केरल के रहने वाले 44 साल के सैदालवी करियोडन वरिचालिल (Saidalavi Kariodan Varichalil) इस उम्मीद के साथ दोस्तों संग मिलकर लगातार लॉटरी के टिकट्स खरीदते आ रहे हैं कि एक न एक दिन उन्हें भी जरूर कामयाबी मिलेगी. आखिरकार भगवान ने उनकी सुन ली और वह हाल ही में हुए एक बिग टिकट ड्रॉ में 1 लाख दिरहम (करीब 26 लाख रुपये) का इनाम जीत गए.   

सैदालवी 17 साल से UAE में रह रहे हैं और वहां के किसी स्कूल में वॉचमैन का काम करते हैं. उन्हें बिग टिकट के बारे में अपने दोस्तों से पता चला था. बस फिर क्या था, वह हर महीने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक ग्रुप के तौर पर टिकट खरीदने लगे. 

रातोंरात पलट गई किस्मत

आखिरकार सैदालवी 'बिग टिकट' की सीरीज 289 के पांच लकी विजेताओं में से एक चुने गए. खास बात यह थी कि विजेता टिकट का चयन उनके दोस्त अनूब ने रैंडम तरीके से किया था. जैकपॉट जीतने के बाद सैदालवी ने कहा कि वे इनाम की रकम में से अपना हिस्सा भारत में अपने परिवार को भेजेंगे. सैदालवी ने 'बिग टिकट' में हिस्सा लेने वाले दूसरे लोगों का हौसला बढ़ाते हुए कहा, "उम्मीद बनाए रखें! आपका दिन भी आएगा." जीत के बाद उन्होंने कहा कि वे अपनी किस्मत आजमाना बंद नहीं करेंगे. उन्होंने अगले ड्रॉ के लिए पहले ही एक और टिकट खरीद लिया है.

ये भी पढ़ें:

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 17 Aug 2026 11:05 AM (IST)
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