भारत-न्यूजीलैंड के बीच FTA का आप पर क्या होगा असर? किन कंपनियों को सबसे ज्यादा होगा फायदा?

New Zealand and India Trade Deal: भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री-ट्रेड एग्रीमेंट पर मुहर लग गई है. दोनों देशों के बीच यह डील हाल ही में न्यूजीलैंड के ट्रेड मिनिस्टर टॉड मैक्ले के हाल के भारत दौरे के बाद हुई. इस ट्रेड डील की जानकारी मैक्ले और प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी. इस डील के बाद भारत को न्यूजीलैंड के बाजारों में बिना किसी टैरिफ के अपना सामान बेचने का मौका मिलेगा.

इस डील पर मुहर लगने से पहले नौ महीने की लंबी बातचीत चली, जिसका पहला दौर मार्च 2025 में PM लक्सन के भारत दौरे के समय से शुरू हुआ था. उम्मीद की जा रही है कि FTA से दोनों के बीच रिश्ता और मजबूत होगा, द्विपक्षीय कारोबार को मजबूती मिलेगी, मार्केट एक्सेस बढ़ेगा, निवेश को बढ़ावा मिलेगा. इससे दोनों ही देशों के निवेशकों, कारोबारियों, किसानों, स्टूडेंट्स और युवाओं के लिए अलग-अलग सेक्टरों में नए रास्ते खुलेंगे.

अब दोनों में बढ़ेगा कारोबार

भारत और न्यूजीलैंड के बीच अभी कारोबार कम होता है, लेकिन FTA के बाद यह बढ़ सकता है. 2023-24 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच लगभग 1.75 बिलियन डॉलर का कारोबार हुआ. इसमें भारत ने न्यूजीलैंड को 0.91 बिलियन डॉलर के सामान भेजे और लगभग 0.84 बिलियन डॉलर के सामान आयात किए. 2024-25 में दोनों देशों के बीच मर्चेंडाइज ट्रेड 1.3 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 49 परसेंट ज्यादा है. FTA के साथ दोनों देशों ने अपने बीच कारोबार को दोगुना बढ़ाने पर सहमति जताई. इसी के साथ न्यूजीलैंड ने अगले 15 सालों में भारत में 20 बिलियन डॉलर के निवेश का वादा भी किया.

ये भी पढ़ें:

30000 लोगों की बंपर भर्ती, बेंगलुरु में बनी Foxconn की फैक्ट्री ने किया कमाल; चंद महीनों में दी हजारों को नौकरी