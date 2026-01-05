हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसभारत-इजराइल के बीच रुपये में होगा व्यापार संभव, एसबीआई निभाएगा अहम भूमिका

भारत-इजराइल के बीच रुपये में होगा व्यापार संभव, एसबीआई निभाएगा अहम भूमिका

भारत और इजराइल के बीच रणनीतिक संबंधों और एफटीए को लेकर जारी चर्चाओं के बीच इजराइल में उपस्थित एकमात्र भारतीय ऋणदाता एसबीआई रुपये में द्विपक्षीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने की कोशिश कर रहा है...

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 05 Jan 2026 03:54 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rupee International Trade: भारत और इजराइल के बीच रणनीतिक संबंधों में गहराई लाने और मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को लेकर जारी चर्चाओं के बीच इजराइल में उपस्थित एकमात्र भारतीय ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) रुपये में द्विपक्षीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने की कोशिश कर रहा है.

रुपये में होगा व्यापार

एसबीआई इजराइल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) वी. मणिवन्नन ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, भारत के सहयोगी देशों से होने वाले महत्वपूर्ण व्यापार एवं वैश्विक व्यापार समुदाय में भारतीय रुपये में व्यापार करने की बढ़ती रुचि को देखते हुए, हमारे बैंकिंग नियामक यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंकों को अपने कॉर्पोरेट ग्राहकों के निर्यात एवं आयात का निपटान भारतीय रुपये में करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है.इस व्यवस्था के तहत इजराइल को भागीदार देशों में से एक के रूप में चुना गया है.

पैसे भेजने और मंगवाने की प्रक्रिया होगी आसान

एसबीआई के अधिकारी ने कहा कि इस व्यवस्था के माध्यम से निर्यात/आयात करने वाली इजराइली संस्थाएं भारतीय रुपये में भुगतान प्राप्त करेंगी. जिसे इजराइली विक्रेता/खरीदार से माल या सेवाओं की आपूर्ति/खरीद के ‘इनवॉइस’ के बदले विशेष रुपी वोस्ट्रो खाते (एसआरवीए) में जमा किया जाएगा. एसबीआई की शाखा ने हाल ही में इजराइल-भारत वाणिज्य चैंबर के सहयोग से रुपये में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई बैठकें एवं वेबिनार आयोजित किए.

इन चर्चाओं में इजराइल की अधिकतर प्रमुख रक्षा संस्थाओं के अधिकारी शामिल हुए थे. हाल ही में 40,000 से अधिक भारतीय कामगारों के इजराइल कार्यबल में शामिल होने के साथ एसबीआई, तेल अवीव शाखा में भारत में उनके अनिवासी प्रवासी खाते खोलने की सुविधा प्रदान करके भारत में पैसे भेजने और पाने की प्रक्रिया को आसान बनाने की भी कोशिश की जा रही है.

एसबीआई ने 2007 में खोली थी शाखा

एसबीआई ने 2007 में इजराइल में अपनी शाखा खोली और तब से एक पूर्ण विकसित परिचालन बनाए रखने में सफल रहा है. यह वैश्विक महामारी तथा क्षेत्र में जारी युद्ध के कारण दो वर्ष से अधिक समय तक चली उथल-पुथल के बावजूद इसकी दृढ़ता को दर्शाता है.

भारत के बाहर 241 ‘पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस’ के माध्यम से इसकी उपस्थिति 29 देशों में है. अधिकारी ने कहा कि शाखा अपने वर्तमान एवं भावी ग्राहकों के साथ संबंध मजबूत करने और उनके व्यावसायिक प्रयासों में एक विश्वसनीय भागीदार बनने के लिए प्रतिबद्ध है. 

यह भी पढ़ें: 2026 में सोना फिर चमकेगा? एक्सपर्ट ने बताया गोल्ड-सिल्वर में कौन देगा बेहतर रिटर्न, जानें डिटेल

Published at : 05 Jan 2026 03:52 PM (IST)
Tags :
India Israel Trade Relations Rupee International Trade
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान पर एक्शन लेंगे ट्रंप? हिंदू बलोच नेता ने कर डाली डिमांड, कहा- 'वेनेजुएला की तरह यहां भी, आसिम मुनीर पर तुरंत...'
पाकिस्तान पर एक्शन लेंगे ट्रंप? हिंदू बलोच नेता ने कर डाली डिमांड, कहा- 'वेनेजुएला की तरह यहां भी, आसिम मुनीर पर तुरंत...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Police Bharti 2026: यूपी पुलिस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, योगी सरकार ने आयु सीमा में दी 3 वर्ष की छूट
यूपी पुलिस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, योगी सरकार ने आयु सीमा में दी 3 वर्ष की छूट
इंडिया
अमेरिका में भारतीय महिला की हत्या, इंटरपोल ने एक्स-बॉयफ्रेंड अर्जुन को तमिलनाडु से किया गिरफ्तार
अमेरिका में भारतीय महिला की हत्या, इंटरपोल ने एक्स-बॉयफ्रेंड अर्जुन को तमिलनाडु से किया गिरफ्तार
क्रिकेट
Shreyas Iyer Captain: कमाल हो गया..., इंजरी से वापस आते ही कप्तान बना दिए गए श्रेयस अय्यर; इस दिग्गज से छिन गई कमान
कमाल हो गया..., इंजरी से वापस आते ही कप्तान बना दिए गए श्रेयस अय्यर; इस दिग्गज से छिन गई कमान
Advertisement

वीडियोज

PM Modi से CM Yogi की मुलाकात खत्म, करीब आधे घंटे तक चली मुलाकात | Delhi | Breaking News | ABP NEWS
Delhi Assembly Session: प्रदूषण के मुद्दे पर सदन में आप का हंगामा..कई विधायक सस्पेंड | AAP
Uttarakhand News: Haldwani में BJP पार्षद ने युवक को गोली मारी | Amit Bisht | Crime News
India vs Bangladesh: भारत और बांग्लादेश के बीच टकराव बढ़ा | Mustafizur Rehman | Hindi News
BMC Election 2026 News: BMC चुनाव के लिए BJP का स्टार प्लान! | BJP | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान पर एक्शन लेंगे ट्रंप? हिंदू बलोच नेता ने कर डाली डिमांड, कहा- 'वेनेजुएला की तरह यहां भी, आसिम मुनीर पर तुरंत...'
पाकिस्तान पर एक्शन लेंगे ट्रंप? हिंदू बलोच नेता ने कर डाली डिमांड, कहा- 'वेनेजुएला की तरह यहां भी, आसिम मुनीर पर तुरंत...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Police Bharti 2026: यूपी पुलिस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, योगी सरकार ने आयु सीमा में दी 3 वर्ष की छूट
यूपी पुलिस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, योगी सरकार ने आयु सीमा में दी 3 वर्ष की छूट
इंडिया
अमेरिका में भारतीय महिला की हत्या, इंटरपोल ने एक्स-बॉयफ्रेंड अर्जुन को तमिलनाडु से किया गिरफ्तार
अमेरिका में भारतीय महिला की हत्या, इंटरपोल ने एक्स-बॉयफ्रेंड अर्जुन को तमिलनाडु से किया गिरफ्तार
क्रिकेट
Shreyas Iyer Captain: कमाल हो गया..., इंजरी से वापस आते ही कप्तान बना दिए गए श्रेयस अय्यर; इस दिग्गज से छिन गई कमान
कमाल हो गया..., इंजरी से वापस आते ही कप्तान बना दिए गए श्रेयस अय्यर; इस दिग्गज से छिन गई कमान
टेलीविजन
दीपिका कक्कड़ ने शेयर की साल 2026 की पहली पोस्ट, बेटे संग दिखी जबरदस्त बॉन्डिंग, पति शोएब ने यूं किया रिएक्ट
दीपिका कक्कड़ ने शेयर की साल 2026 की पहली पोस्ट, बेटे संग दिखी जबरदस्त बॉन्डिंग
शिक्षा
9 घंटे की नौकरी, रातों की पढ़ाई और मजबूत हौसला, सृष्टि डबास ने ऐसे क्रैक की UPSC परीक्षा
9 घंटे की नौकरी, रातों की पढ़ाई और मजबूत हौसला, सृष्टि डबास ने ऐसे क्रैक की UPSC परीक्षा
यूटिलिटी
गोल्ड ज्वैलरी खरीदते ही हो जाता है 1 साल का बीमा, चोरी हो जाए या मकान में लग जाए आग; ज्वैलर्स चुकाता है रुपये
गोल्ड ज्वैलरी खरीदते ही हो जाता है 1 साल का बीमा, चोरी हो जाए या मकान में लग जाए आग; ज्वैलर्स चुकाता है रुपये
हेल्थ
Typhoid Fever: सावधान! दूषित पानी से फैल रहा है जानलेवा टाइफाइड, जानें लक्षण और बचाव के उपाय
सावधान! दूषित पानी से फैल रहा है जानलेवा टाइफाइड, जानें लक्षण और बचाव के उपाय
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget