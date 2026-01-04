सावधान! सोने-चांदी की फिर बढ़ सकती है कीमत, वेनेजुएला में अमेरिकी हमलों का दिखेगा गहरा असर!

Gold-Silver Price: देश में सोने की बढ़ती कीमतों को लेकर लोग पहले से ही परेशान हैं. ऊपर से अब वेनेजुएला में अमेरिकी हमलों के बाद जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसका असर आने वाले समय में सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ने की उम्मीद है.

बीते 3 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो यह तक कह दिया कि अब वेनेजुएला पर अमेरिका का कब्जा है और जब तक वहां स्थिति ठीक नहीं हो जाती, तब तक इसे अमेरिका ही चलाएगा. इस दौरान अमेरिकी सैनिकों ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को भी अपने कब्जे में ले लिया है.

इधर, वेनेजुएला के कुछ बड़े सहयोगी देश जैसे कि रूस, क्यूबा और ईरान ने वहां पर इन अमेरिकी हमलों की कड़ी निंदा की है और इस कदम को उनकी संप्रभुता का उल्लंघन बताया है. इसी के साथ अब भू-राजनीतिक तनाव में रफ्तार पकड़ती जा रही है, जिसने एक बार फिर से सोने की कीमतों को सुर्खियों में ला दिया है.

कीमतों में फिर दिख सकती है हलचल

सोने ने साल 2026 की शुरुआत एक पॉजिटिव नोट पर की, जो फिलहाल 1 परसेंट से ज्यादा बढ़कर लगभग 4,370 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है. यह 1979 के बाद यह इसका सालाना सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है. डॉलर की कमजोरी, बाजार में कमी और बढ़ती औद्योगिक मांग के कारण चांदी भी 2 परसेंट से ज्यादा उछलकर लगभग 73 बिलियन डॉलर पर पहुंच गई. अब इस बीच, अमेरिका और वेनेजुएला के बीच भू-राजनीतिक तनाव के चलते सुरक्षित निवेश के रूप में सोने-चांदी की मांग बढ़ सकती है इसलिए सोमवार, 5 जनवरी को भारत के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी सोने की कीमतों में कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.

ब्रिकवर्क के मॉडल डेवलपमेंट एंड रिसर्च हेड राजीव शरण का कहना है कि चल रहे जियोपॉलिटिकल तनाव, साथ ही महंगाई, करेंसी की कमजोरी जैसे दूसरे फैक्टर्स की वजह से सोना आने वाले दिनों में 4500-5000 डॉलर की रेंज में बना रहेगा. इसी तरह से वेल्थ के डायरेक्टर अनुज गुप्ता के मुताबिक, शॉर्ट-टर्म में वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के कारण सोने की कीमतों, बेस मेटल्स, कच्चे तेल और यहां तक ​​कि एनर्जी कमोडिटीज में भी तेज उछाल आ सकता है.

अभी कितनी है कीमत?

भारत में अभी 24 कैरेट सोने की कीमत शनिवार, 3 जनवरी को लगभग 38 रुपये प्रति ग्राम गिरकर 13,582 रुपये प्रति ग्राम दर्ज की गई. जबकि, 22 कैरेट सोने का रेट 35 रुपये प्रति ग्राम गिरकर 12,450 रुपये प्रति ग्राम हो गया. इसी तरह से 18 कैरेट सोने का भाव 28 रुपये प्रति ग्राम गिरकर 10,187 रुपये प्रति ग्राम हो गया.

ये भी पढ़ें:

तेल, प्रतिबंध और राजनीति: वेनेजुएला कैसे बना ग्लोबल पावर गेम का शिकार